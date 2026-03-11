Ηράκλειο: Η στιγμή που οι δύο ανήλικοι πυροδοτούν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε σχολείο (video)

Ξινή βγήκε η ιδέα στους τρεις ανήλικους από το Ηράκλειο να πειραματιστούν με έναν εκρηκτικό μηχανισμό σε σχολείο.

Η επικίνδυνη «ιδέα» τους που έγινε με «αφορμή» τα γενέθλια του ενός, θα μπορούσε να έχει τραγικά αποτελέσματα, αν οριακά δεν προλάβαιναν να απομακρυνθούν από το σημείο που την τοποθέτησαν.

Η στιγμή που πυροδότησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του σχολείου και φαίνονται οι δύο νεαροί -εκ των τριών- να προσπαθούν να την πυροδοτήσουν.

Οταν το καταφέρνουν προσπαθούν να φύγουν τρέχοντας, αλλά ο μηχανισμός εξερράγη σε 1-2 δευτερόλεπτα. Οριακά, όπως φαίνεται στο βίντεο, γλιτώνουν από τουλάχιστον κάποιον τραυματισμό.

Ωστόσο, μπορεί να γλίτωσαν από την βόμβα, δε γλίτωσαν όμως από τις Αρχές οι οποίες συνέλαβαν τους ανήλικους, 14, 16 και 17 ετών που σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για έκρηξη, για συναυτουργία καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών και μηχανισμών.

Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων.

Οι τρεις νεαροί πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Πέμπτη, 12 Μαρτίου.

