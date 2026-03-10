search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:46
10.03.2026 18:23

Ηράκλειο: Μαθητές έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον πυροδότησαν σε σχολική αυλή

10.03.2026 18:23
sxoleio

Ανησυχία προκαλεί περιστατικό που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο, όπου ανήλικοι μαθητές φέρονται να προχώρησαν στην κατασκευή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και στη συνέχεια να τον ενεργοποίησαν στον προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού οι ανήλικοι ακολούθησαν οδηγίες που βρήκαν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 9/3. Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής προκύπτει ότι οι μαθητές, οι οποίοι φοιτούν στο γυμνάσιο, μπήκαν στον χώρο του σχολείου πηδώντας τα κάγκελα του συγκροτήματος. Στη συνέχεια, τοποθέτησαν εκεί τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και προχώρησαν στην ενεργοποίησή του.

Συνελήφθη ένας ανήλικος – Έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας από τους ανήλικους που φέρονται να εμπλέκονται, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος που συνελήφθη φέρεται να παραδέχθηκε πως ο ίδιος και οι άλλοι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει βίντεο στα social media, στα οποία παρουσιάζονταν οδηγίες για την κατασκευή του συγκεκριμένου μηχανισμού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για τη δημιουργία του μηχανισμού χρησιμοποιήθηκαν εύφλεκτα υλικά, μικρές φιάλες υγραερίου και κροτίδα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, δεδομένου του ότι θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή να είχε ακόμη και τραγική κατάληξη.

