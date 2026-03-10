search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 16:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 15:21

Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο Εισαγγελέας Εφετών

10.03.2026 15:21
thessaloniki dikastiria 998- new

Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε.

Συγκεκριμένα την εντολή έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με βάση τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας αλλά και της αναφοράς που φέρεται να είχε κάνει η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου να υπάρξει επίλυση της κατάστασης που βίωνε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

Η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή- παραπομπή, που σύμφωνα με τον νομικό παραστάτη της οικογενείας της, βασίστηκε σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν συμπεριφερόταν σωστά, χωρίς να προηγηθεί πειθαρχική έρευνα.

Η ίδια, σε 3σέλιδη αναφορά που συνέταξε, φέρεται να κατήγγειλε περιστατικά εκφοβισμού που βίωνε από συγκεκριμένους μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια της ώρας διδασκαλίας. Παραθέτοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρόνους, έκανε -μεταξύ άλλων- λόγο για περιστατικό κατά το οποίο, ενώ έγραφε στον πίνακα τής πέταξαν στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς κι ένα βαρύ βιβλίο. Στην ίδια αναφορά φαίνεται πως ζήτησε τη λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως παρουσία αστυνομικών και μηχανημάτων X-Ray στο σχολείο.

Διαβάστε επίσης:

Καίγονται δάση σε Αχαΐα και Κορινθία – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Λιμάνι Πειραιά: Σώος ο οδηγός που έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο

Αχαΐα: Πήγε να κόψει ξύλα με το τσεκούρι του, αυτοτραυματίστηκε και πέθανε στο δάσος


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Iran (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος ή ασύμμετρος πόλεμος; Πώς το Ιράν επιχειρεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του σε έναν πόλεμο που … είναι δεδομένο ότι θα χάσει 

adv
ADVERTORIAL

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Για λίγες ακόμα παραστάσεις στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

tramp 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε την αρχή ούτε τον τελικό στόχο του πολέμου στο Ιράν

iran-78345
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μέσης Ανατολής – «Κόλαση» προαναγγέλλουν οι ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

koutsoumpas_1003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Προκαταρκτική για Βορίδη-Αυγενάκη αλλά και Μητσοτάκη – Να καταργηθεί πλήρως το άρθρο 86 και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

androulakis nikolopoulos dora olga
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης βλέπει τα γκάλοπ και του ανοίγει η όρεξη, το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται με Πασόκους και η αγωνία της Κεφαλογιάννη   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 16:17
Iran (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος ή ασύμμετρος πόλεμος; Πώς το Ιράν επιχειρεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του σε έναν πόλεμο που … είναι δεδομένο ότι θα χάσει 

adv
ADVERTORIAL

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Για λίγες ακόμα παραστάσεις στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

tramp 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε την αρχή ούτε τον τελικό στόχο του πολέμου στο Ιράν

1 / 3