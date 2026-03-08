Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό – Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης άφησε η Σοφία Χρηστίδου, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Ο θάνατός της σκόρπισε θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε όσους την αγαπούσαν.

Η Σοφία Χρηστίδου ήταν καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό, μιλούσε επτά ξένες γλώσσες, ήταν εκδότρια βιβλίων, μεταφράστρια και διερμηνέας.

Στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία που απέδιδε το εγκεφαλικό επεισόδιο στη στεναχώρια που της προκάλεσε η παραπομπής τη σε υγειονομική επιτροπή για «πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα».

Η καταγγελία του Δημήτρη Κωστόπουλου, που δημοσιεύτηκε πριν καταλήξει η εκπαιδευτικός, είναι δηλωτική:

«Η καθηγήτρια της Αγγλικής Φιλολογίας ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ χαροπαλεύει στην εντατική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εγκεφαλικά νεκρή από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω στενοχώριας επειδή, μετά από εμπειρία 35 χρόνων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με αλλεπάλληλες ειδικές εκπαιδεύσεις, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικό, με μεταδιδακτορική διατριβή, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Ζ. Β. την παρέπεμψε σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και ανικανότητα στην άσκηση άλλων καθηκόντων.

Η παραπομπή έγινε επειδή η Διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μ. Μ. τη μετέτρεψε από θύμα σε θύτη, διαστρέφοντας σε προβληματική διδασκαλία το μαθητικό μπούλινγκ εναντίον της ΣΟΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ από ομάδα μαθητών με κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα, όπως η ίδια η Διευθύντρια ομολογεί, οι οποίοι πετούσαν την ώρα του μαθήματος εναντίον της ΣΟΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ βιβλία, μπουκάλια νερού, συσκευασία γάλα-κακάο, χτυπώντας τα θρανία με εκκωφαντικούς θορύβους και με μίμηση κραυγών ζώων την ώρα του μαθήματος, με αποκλεισμό της εξόδου τοποθετώντας θρανία στην πόρτα της αίθουσας και με άλλα επεισόδια επειδή διαφωνούσαν με το πρόγραμμα διδασκαλίας του Υπουργείου και με τη βαθμολογία».

Τι υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους γονείς μαθητών

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν γονείς μαθητών του σχολείου, στο οποίο δίδασκε η Σοφία Χρηστίδου, εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στους οικείους της, κάνοντας λόγο για διασπορά ψευδών ισχυρισμών.

Αναφέρουν:

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ, οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους για την προστασία των μαθητών ,των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδής, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές».

