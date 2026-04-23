Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών προκάλεσε -με ένα σχόλιό της για τους έλληνες πολιτικούς- η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις επικρίσεις προς το πρόσωπό της από μέλη της κυβέρνησης επειδή οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάζονται στη Βουλή σταδιακά και όχι ως ενιαία δικογραφία, η Κοβέσι προκάλεσε γέλια στο κοινό με την απάντησή της: «Ποιος επέκρινε την Εισαγγελία; Λοιπόν, πολιτικοί. Ναι. Πιθανόν υπάρχει ένας μύθος για μένα, και πρέπει να πω ότι είναι αληθινός». Και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Δε σχολιάζω αυτά που λένε οι πολιτικοί».

