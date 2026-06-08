Η στιγμή που ιδιωτικό τζετ συντρίβεται στον Άγιο Δομίνικο λίγο πριν παραλάβει αστέρα του μπέιζμπολ και την οικογένειά του – Δύο νεκροί, σοκαριστικό βίντεο

Σοκαριστικές εικόνες ήρθαν στο «φως» από θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή, 7/6, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λα Ρομάνα στον Άγιο Δομίνικο.

Ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Gulfstream κατέπεσε κατά τη φάση προσγείωσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης. Το αεροπλάνο είχε προορισμό το Όστιν του Τέξας, όπου θα παρέλαμβανε τον θρύλο του μπέιζμπολ Γιαδιέρ Μολίνα και την οικογένειά του.

Στο σχετικό οπτικό υλικό, διακρίνεται το τζετ να ξεκινά τη διαδικασία προσγείωσης με τους τροχούς κατεβασμένους, πριν τελικά χτυπήσει με το κάτω μέρος στον διάδρομο. Αμέσως μετά, το πίσω τμήμα του διαλύεται, ακολουθεί έκρηξη και το αεροσκάφος τυλίγεται στις φλόγες.

Μετά το δυστύχημα, πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον χώρο του αεροδρομίου, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

A tragic accident occurred in the Dominican Republic last evening. A Gulfstream G200, tail number N318JF, departed La Romana International Airport for Austin, Texas, but declared an emergency after takeoff. The crew attempted to return to LRM, but the jet touched down hard on… pic.twitter.com/4dIKpNwQc3 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 8, 2026

Η ανάρτηση του Μολίνα για το τραγικό δυστύχημα

Το αεροσκάφος, με αμερικανική νηολόγηση, είχε φτάσει στη Δομινικανή Δημοκρατία από το Πουέρτο Ρίκο. Μετά τον ανεφοδιασμό του στη Λα Ρομάνα, επρόκειτο να εκτελέσει ναυλωμένη πτήση προς το Όστιν του Τέξας, προκειμένου να παραλάβει τον Μολίνα, πρώην σταρ του Major League Baseball.

Μάλιστα, ο 43χρονος προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη του: «Τα συλλυπητήριά μου στους πιλότους και στις οικογένειές τους! Αυτό το αεροπλάνο ερχόταν να παραλάβει εμένα, την οικογένειά μου και τους φίλους μου στο Τέξας για να μας μεταφέρει πίσω στο Πουέρτο Ρίκο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ευχαριστώ τον Θεό για όλα και είμαι βαθιά λυπημένος για όσα συνέβησαν», έγραψε.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, λίγο μετά την απογείωση το πλήρωμα εντόπισε τεχνική βλάβη και ζήτησε άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο. Στοιχεία από την πορεία της πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος έκανε κύκλους πάνω από την περιοχή πριν επιχειρήσει εκ νέου προσγείωση. Ωστόσο, στην τελική προσέγγιση αποσταθεροποιήθηκε και κατέπεσε εντός του αεροδρομίου.

Flightradar24 data regarding the fatal crash involving a Gulfstream G200 in La Romana yesterday is now available at https://t.co/CUjSMkGUUH pic.twitter.com/PjzY6sTRgM June 8, 2026

Οι αρμόδιες Αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας αναμένεται να ξεκινήσουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τόσο την τεχνική βλάβη που αναφέρθηκε, όσο και τις συνθήκες απώλειας ελέγχου κατά την προσπάθεια επιστροφής του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο.

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