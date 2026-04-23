Επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης στον… ανένδοτο για Κοβέσι: «Όσο μας το επιτρέπει, έχουμε ακόμη Δημοκρατία» (video)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συμμετείχε σε πάνελ στο Φόρουμ των Δελφών, σε συζήτηση που αφορούσε τον τομέα της υγείας, ωστόσο ακόμη κι εκεί… δεν γλίτωσε την αναφορά η Λάουρα Κοβέσι.

Ο υπουργός Υγείας, εξηγούσε νούμερα για τις δαπάνες στην φαρμακευτική δαπάνη, όταν ο ένας εκ των δύο παρουσιαστών ζήτησε να του κάνει μία άλλη ερώτηση καθώς πίεζε ο χρόνος. Εκεί πέταξε την ατάκα για την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Ρώτα με, δημοκρατία έχουμε. Οσο μας το επιτρέπει ακόμη η κυρία Κοβέσι έχουμε δημοκρατία» ανέφερε.

