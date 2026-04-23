ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 12:31
23.04.2026 11:43

Βορίδης κατά Σκέρτσου: «Οι εξωκοινοβουλευτικοί καλο είναι να μη κάνουν κριτική αφ’ υψηλού σε βουλευτές που τρέχουν για τη ψήφο»

Βέλη κατά του Άκη Σκέρτσου εξαπέλυσε και ο Μάκης Βορίδης. Μετά τον Γιάννη Οικονόμου, ήταν η σειρά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών να ασκήσει κριτική κατά του υπουργού Επικρατείας, αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του περί «πελατειακού κράτους» μεταξύ πολιτών και βουλευτών.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Μάκης Βορίδης σχολίασε χαρακτηριστικά πως «καλό είναι να μην γίνεται κριτική αφ’ υψηλού».

«Εγώ ήμουν με πολίτες χθες το βράδυ μετά τη ψηφοφορία στη Βουλή, δεν ήμουν στο σπίτι, ακούω τα αιτήματα των πολιτών και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Το ζήτημα βρίσκεται στο χώρο της πολιτικής δεοντολογίας, αλλιώς θα ασκήσω κριτική εγώ και αλλιώς κάποιος που δεν βρίσκεται σε αυτήν τη βαθμίδα. Το 41% το έφερε ο πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι άνθρωποι και τα στελέχη μας που διεκδίκησαν την ψήφο του λαού. Χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, στηρίζεται η κυβέρνηση. Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’ υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε».

