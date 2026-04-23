Το αντάρτικο καταπνίγηκε, το ρήγμα κυβέρνησης και γαλάζιων βουλευτών παραμένει – Τι θα αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ  

Η χθεσινή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας βγήκε για τη Νέα Δημοκρατία καλύτερα από ό,τι φοβούνταν όσοι έβλεπαν τον θόρυβο των τελευταίων ημερών να οδηγεί σε μαζική ανταρσία στη γαλάζια πτέρυγα. Η δοκιμασία πέρασε, τα δύσκολα όμως για τον πρωθυπουργό δεν τελείωσαν ακόμα.

Στο Μαξίμου γνωρίζουν ήδη ότι το επόμενο ραντεβού στο οποίο ο πρωθυπουργός πρέπει να σβήσει φωτιές είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα γίνει ή στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου, και θα είναι ουσιαστικά μια πιο απαιτητική διαδικασία από τη χθεσινή της Ολομέλειας.

Η αποφυγή ενός επικίνδυνου πολιτικού εκτροχιασμού αποδόθηκε, χθες σχεδόν ομόφωνα εντός της Πειραιώς, στο εκτεταμένο πολιτικό μασάζ που έκαναν τις τελευταίες ημέρες το Μέγαρο Μαξίμου και οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού στους επίφοβους βουλευτές. Επικοινωνίες, συναντήσεις, εκκαθάριση παρεξηγήσεων, διαβεβαιώσεις ότι κανείς δεν θα μείνει ακάλυπτος. Το σύνθημα έπιασε τόπο για την ψηφοφορία.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στη συνεδρίαση της ΚΟ τα πράγματα θα είναι ανέφελα καθώς πολλοί γαλάζιοι βουλευτές, θέλουν να ακουστούν όλα χωρίς φίλτρα.

Μήνυμα από την επαρχία

Ένα από τα πιο πυκνά μηνύματα που επιστρέφουν αυτές τις ημέρες από την περιφέρεια αφορά τις εικόνες που αντίκρισαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στις εκλογικές τους περιφέρειες κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών.

Στα πανηγύρια της Κυριακής, στις λειτουργίες, στα καφενεία των χωριών, η αντίδραση των ψηφοφόρων ήταν έντονη και το παράπονο συγκεκριμένο. Το Μαξίμου δεν κάλυψε τους βουλευτές, τους άφησε ακάλυπτους απέναντι στα πυρά της αντιπολίτευσης, άφησε τη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να τρέχει χωρίς απαντήσεις. Αυτές τις φωνές οι βουλευτές θα τις μεταφέρουν ατόφιες στην αίθουσα της ΚΟ, προκειμένου να φτάσει χωρίς φτιασιδώματα στα αυτιά του πρωθυπουργού ο οποίος θεωρούν ότι πρέπει να γνωρίζει καθαρά όλη την πραγματική εικόνα.

Ο στόχος βέβαια είναι και να ξεκαθαριστεί και τι θα γίνει και ποια στάση θα κρατήσει το Μαξίμου σε περίπτωση που έρθουν και άλλες δικογραφίες τις οποίες εμπλέκονται ξανά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Τα εσωκομματικά μαχαιρώματα

Ένα δεύτερο ανοιχτό μέτωπο που σίγουρα θα μπει στο τραπέζι είναι τα εσωκομματικά μαχαιρώματα, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη. Στην ΚΟ κυκλοφορεί επίμονα η εκτίμηση ότι τα στοιχεία για τον διορισμό του 2007 δεν έφτασαν τυχαία στην αντιπολίτευση, αλλά μέσω γαλάζιων χεριών.

Η υποψία αυτή, πέρα από το πολιτικό της βάρος, δηλητηριάζει τη σχέση των βουλευτών μεταξύ τους και εντείνει την αίσθηση ότι οι κίνδυνοι δεν έρχονται μόνο από έξω. Στη συνεδρίαση πολλοί θα ζητήσουν σαφείς απαντήσεις, αν όχι ονόματα και σίγουρα την παρέμβαση του πρωθυπουργού προκειμένου οι βουλευτές να μην αλληλομαχαιρώνονται μεταξύ τους ενόψει μιας σκληρής προεκλογικής εκστρατείας

Το τρίτο ζήτημα είναι η ίδια η επικοινωνία της ΚΟ με το Μέγαρο Μαξίμου. Οι γαλάζιοι βουλευτές δεν κρύβουν πλέον ότι ζητούν μεγαλύτερη προσοχή αλλά και σεβασμό από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού, αλλά και από τον ίδιο. Χαρακτηριστικά είναι τα πυρά που έχει δεχτεί τον τελευταίο καιρό ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με τον Γιάννη Οικονόμου και άλλους βουλευτές να εκφράζουν ανοιχτά δυσαρέσκεια για τη στάση του απέναντι σε εκλεγμένους του κόμματος.

Το αίσθημα ότι το Μαξίμου συμπεριφέρεται στην ΚΟ ως επιτελικός μηχανισμός και όχι ως πολιτικός συνομιλητής επιστρέφει κάθε φορά που ανοίγει μια κρίση. Πρόσφατες είναι και οι δηλώσεις του Γιώργου Βλάχου ότι στο Μαξίμου κάτι δεν πάει καλά και δεν υπάρχει συντονισμός».

Άρση ασυλίας και συμμετοχή στα ψηφοδέλτια

Υπάρχει, τέλος, και το πιο συγκεκριμένο αίτημα που αναμένεται να κατατεθεί δημοσίως στη συνεδρίαση.

Οι βουλευτές ζητούν από τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει, με τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας, ότι όσοι συνάδελφοί τους είδαν την ασυλία τους να αίρεται θα βρίσκονται ξανά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτή είναι μια πολιτική διαβεβαίωση που, αν δοθεί στην ΚΟ, θα λειτουργήσει ως ασπίδα για το εσωτερικό μέτωπο. Αν δεν δοθεί, θα καλλιεργήσει την εικόνα ότι στην συγκρότηση των ψηφοδελτίων κάποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό μιας υπόθεσης που έγινε πολιτικά κοινόχρηστη.

Ο πρωθυπουργός προετοιμάζεται για αυτή τη συνεδρίαση στη συνεδρίαση έχοντας κερδίσει μια μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο. Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι πλέον η αίθουσα όπου θα κριθεί αν η διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετατραπεί σε μια ελεγχόμενη κρίση που σβήνει ή σε διαρκή εσωτερική αιμορραγία για τη Νέα Δημοκρατία.

Διαβάστε επίσης:

Το «βαλιτσάκι» των 12 δισ. ευρώ του Μακρόν για τους ελληνικούς εξοπλισμούς



Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

Φόρουμ Δελφών: Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, λένε συνεργάτες του Τραμπ – «Το MAGA παραμένει ισχυρό»