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08.06.2026 23:24

ΗΠΑ: Το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε το όνομα του Τραμπ από τον ιστότοπό του

08.06.2026 23:24
trump kennedy center

Το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε σήμερα το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του, αλλά όχι ακόμη από την πρόσοψη της περίφημης αίθουσας θεαμάτων στην Ουάσινγκτον.

Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε εντολή στις 29 Μαΐου στο διοικητικό συμβούλιο να αφαιρέσει, εντός δύο εβδομάδων, οποιαδήποτε αναφορά “στον πρόεδρο Τραμπ ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον πρόεδρο Κένεντι” στο ίδιο το κτίριο, στον ιστότοπο του Kennedy Center ή οποιοδήποτε καταχωρημένο εμπορικό σήμα.

Η αντίδραση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε ανακοινώνοντας ότι θα “εργαστεί με το Κογκρέσο για να του μεταβιβάσει” τον έλεγχο του Κέντρου Κένεντι, αποποιούμενος τον έλεγχο αυτού του πολιτιστικού ιδρύματος.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, αφότου τοποθέτησε συνεργάτες του στη διεύθυνση του διοικητικού συμβουλίου, πρόσθεσε το όνομά του τον Δεκέμβριο δίπλα στο όνομα του μακρινού Δημοκρατικού προκατόχου του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι για να το μετονομάσει σε “Trump Kennedy Center”.

Αντιδράσεις από την οικογένεια Κένεντι και τους Δημοκρατικούς

Την αλλαγή αυτή κατήγγειλε η οικογένεια του δολοφονημένου προέδρου και η Δημοκρατική αντιπολίτευση που αμφισβητεί τη νομιμότητά της.

Ο δικαστής ανέστειλε επίσης μέχρι νεωτέρας το κλείσιμο για δύο χρόνια του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι στην Ουάσινγκτον, θεωρώντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν εκπλήρωσε το “καθήκον της μέριμνας” που είχε, μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις από το κλείσιμο αυτό.

Ωστόσο, ενέκρινε τη συνέχιση των προγραμματισμένων επισκευαστικών εργασιών, των οποίων “η ανάγκη είναι κραυγαλέα” και διευκρίνισε ότι δεν θα είναι αντίθετος σε μια νέα απόφαση για το κλείσιμο του Κέντρου, εάν αυτή ληφθεί έπειτα από μια πιο ενδελεχή αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων.

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