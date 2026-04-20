Νέα «καρφιά» Βλαχου εφ’ όλης της ύλης: «Απορώ γιατί επιμένει» ο Γεωργιάδης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «έπρεπε να παραιτηθεί άμεσως» ο Λαζαρίδης

Σοβαρές αντιρρήσεις για την πολιτική που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση και έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και έναντι των άρσεων ασυλίας βουλευτών που τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε για άλλη μια φορά ο βουλευτής και πρώην υπουργός, Γιώργος Βλάχος.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τον υπουργό Υγείας, καθώς, ερωτηθείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε ότι «δεν μπορούμε να την παραδεχόμαστε, όταν μας συμφέρει. […] Δεν συμφωνώ με τον (σ.σ. Άδωνι) Γεωργιάδη και απορώ γιατί επιμένει, κόντρα σε αυτά που επαναλαμβάνει ο πρωθυπουργός. Κάποιος πρέπει να μιλάει λιγότερο…».

Άρσεις ασυλίας

Ωστόσο, διαφοροποίηση από την κυβερνητική γραμμή εξέφρασε και για τις άρσεις ασυλίας λέγοντας ότι «περιμένω την Τετάρτη να ακούσω τους συναδέλφους πως θα επιχειρηματολογήσουν και να πάρουμε την τελική απόφαση, όσο είναι δυνατόν πιο σωστή. Το “ναι” σε όλους σημαίνει ότι “δε με ενδιαφέρει τίποτα”. […] Η Επιτροπή Δεοντολογίας καλά έκανε, οι βουλευτές όμως λειτουργούν σαν άτομα, που κρίνουν».

«Σε κάθε περίπτωση μετράει και η γνώμη. […] Αν ο κ. Αθανασίου αξιολογήσει κάπως, ε δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει άρση ασυλίας, τι θα γίνει; Θα τον αθωώσω εγώ προκαταβολικά; […] Και παλικάρι και δε θέλω, δεν πάνε μαζί. Δεν πρέπει να μεταφερθεί το θέμα στους βουλευτές, δηλαδή ποιοι δεν ψηφίσαμε. Ο καθένας θα πρέπει να πάρει τον λόγο και να πει πώς αξιολογεί το κομμάτι της δικογραφίας, που τον αφορά. Να μείνουμε τώρα πια στην ουσία, γιατί υπάρχει δικογραφία. Δεν γίνεται να ποινικοποιήσουμε κάθε συνομιλία», σημείωσε.

Καρφιά για Λαζαρίδη – «αρχοντόπουλα»

Όσον αφορά στην υπόθεση Μακάριου Λαζαρίδη, ο Γ. Βλάχος ήταν ξεκάθαρος: «Έπρεπε να φύγει από την πρώτη στιγμή. Οι δηλώσεις του να συνοδευτούν με μια μεγάλη συγνώμη, που δεν την είπε ποτέ και να θέσει την παραίτησή του στη διάθεση του πρωθυπουργού», ενώ διαπίστωσε και συνολικές δυσλειτουργίες στην κυβέρνηση: «Κάτι δεν πάει καλά, δεν υπάρχει συντονισμός. Δε γίνεται να βγαίνει η Μπακογιάννη να ζητάει μια παραίτηση και αμέσως να γίνεται δεκτή. Ούτε αμέσως να υπάρχει αντίδραση του υπουργού. Εγώ δε θα ζητούσα δημόσια την παραίτηση. Θα μιλούσα στην ομάδα. Δεν ξέρω γιατί η Μπακογιάννη την ζήτησε δημόσια. Τι δεν πήγε καλά, δεν το ξέρω. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, ελπίζω να απαντηθούν. Το θέλει και ο κόσμος».

Διαφωνία, επίσης, εξέφρασε και για το ασυμβίβαστο βουλευτών – υπουργών, λέγοντας ότι «ενοχλούμαι να τα μαθαίνω από τα ΜΜΕ. Πρέπει να τα μαθαίνουμε από συζήτηση σοβαρή εσωτερική. Υπάρχει απαξίωση των βουλευτών. Δε γίνεται να υπάρχουν βουλευτές δύο κατηγοριών. Τα μεν “αρχοντόπουλα”, όπως τα λέω εγώ, δεν περνάνε από την κρίση της λαϊκής έκφρασης και από την άλλη οι άνθρωποι, που κρατούν την επαφή με την κοινωνία προς όφελος του κόμματος», προσθέτοντας, μάλιστα, για το κυβερνητικό έργο ότι «πολλά πρόσωπα προσπαθούν και υπάρχουν τομείς, που πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Δε θέλω να κρίνω υπουργούς δημόσια. Υπάρχουν κάποιοι, που δεν ανταποκρίνονται, θα τα πω σε κατ’ ιδίαν συζήτηση. […] Φαινόμενα όπως του Λαζαρίδη αποπροσανατολίζουν από τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία».

