Παραμένουν στην Κύπρο οι ελληνικές δυνάμεις λόγω πολέμου – Η «Έλλη» αντικατέστησε τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή και ο διαρκής κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που επηρεάζει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο.

Μέσα σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό, η Αθήνα επιλέγει να διατηρήσει αμετάβλητη την παρουσία των ενόπλων δυνάμεών της στην Κύπρο και ευρύτερα στην περιοχή, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού Πενταγώνου, δεν τίθεται προς το παρόν ζήτημα αποχώρησης ή μείωσης της στρατιωτικής παρουσίας, καθώς οι απειλές παραμένουν ενεργές: από το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων με drones και πυραύλους κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέχρι τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο του Άντεν από τους Χούθι, συμμάχους της Τεχεράνης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ελληνική «ασπίδα» στο νησί διατηρείται χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα λήξης.

Αλλαγή πλοίων

Στο επιχειρησιακό επίπεδο, η ελληνική παρουσία αναπροσαρμόστηκε με στόχο τη διατήρηση της ετοιμότητας χωρίς την εξάντληση των πληρωμάτων. Μετά από παρατεταμένη αποστολή και εν μέσω της πασχαλινής περιόδου, οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» αποσύρθηκαν προσωρινά για ανάπαυση των πληρωμάτων τους και αντικαταστάθηκαν από τη φρεγάτα «Έλλη». Το πλοίο έχει ενισχυθεί με το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων απειλών «Κένταυρος», ανταποκρινόμενο στη μεταβαλλόμενη φύση των απειλών στην περιοχή.

Παράλληλα, η αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική κάλυψη ενισχύεται μέσω της παρουσίας συμμαχικών δυνάμεων, καθώς βρετανικό αντιτορπιλικό και γαλλική φρεγάτα συνεισφέρουν στην προστασία του νησιού από βαλλιστικές απειλές. Στον αέρα, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία διατηρεί σταθερή παρουσία, με την αντικατάσταση του αρχικού σμήνους τεσσάρων μαχητικών από νέο, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της επιτήρησης και της αεράμυνας χωρίς επιχειρησιακά κενά.

Την ίδια στιγμή, η φρεγάτα «Ψαρά», μετά την απαραίτητη περίοδο συντήρησης και ανάπαυσης του πληρώματός της, αναμένεται να αναπτυχθεί εκ νέου στις αρχές Μαΐου, αυτή τη φορά στον Κόλπο του Άντεν, όπου θα συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Η στάση της Τουρκίας

Ωστόσο, η ελληνική στρατιωτική κινητικότητα δεν περνά απαρατήρητη από την Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ήδη διαμηνύσει ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο θα πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη μονιμοποίησή της θα μπορούσε να διαταράξει την εύθραυστη ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο ίδιο μήκος κύματος, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας κατηγορεί την Αθήνα ότι αξιοποιεί την περιφερειακή κρίση για να ενισχύσει τη στρατιωτικοποίηση του νησιού, επικαλούμενο παραβίαση διεθνών συνθηκών.

Από την πλευρά τους, τουρκικές πηγές αλλά και αξιωματούχοι του ψευδοκράτους εκφράζουν ανησυχία για την παρουσία προηγμένων οπλικών συστημάτων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να μετατρέψουν την Κύπρο σε πιθανό στόχο εν μέσω της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει την επιχειρησιακή της στάση όσο το περιφερειακό περιβάλλον παραμένει ασταθές, επιδιώκοντας ισορροπία ανάμεσα στην αποτροπή και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

