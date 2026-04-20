Άρσεις ασυλίας: Τηλεφωνήματα Μητσοτάκη στους εμπλεκόμενους βουλευτές για να αποτραπεί η γαλάζια ανταρσία, ο ρόλος κορυφαίων υπουργών  

Η ψηφοφορία της Τετάρτης για τις άρσεις ασυλίας θα εξελιχθεί σε μια γενικευμένη ανταρσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ή τελικά όσοι ψηφίσουν εξετάζοντας την κάθε περίπτωση κατά βούληση θα είναι περιορισμένη;

Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες τόσο στις συζητήσεις ανάμεσα στους βουλευτές όσο και στα σχόλια που κάνουν κυβερνητικά στελέχη στα υπουργεία τους και στο Μέγαρο Μαξίμου.

Και μπορεί τα ρεπορτάζ και οι πληροφορίες να μιλούν ακόμα και σήμερα για μια ομάδα ακόμα 40 ή 50 βουλευτών που σκέφτονται είτε να απέχουν από την ψηφοφορία είτε να διαφοροποιηθούν ωστόσο στο Μέγαρο Μαξίμου έχει στηθεί τις τελευταίες ώρες μια συντονισμένη επιχείρηση με έναν και μοναδικό στόχο, να περιοριστούν όσο γίνεται περισσότερο οι «αντάρτες» βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καθώς η εικόνα μιας γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα εμφανιστεί διασπασμένη θεωρείται στο Μαξίμου το χειρότερο δυνατό σενάριο όχι μόνο επικοινωνιακά, αλλά και ως προς το μήνυμα που θα εκπέμψει η παράταξη προς το Λουξεμβούργο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πρωτοκλασάτα κυβερνητικά στελέχη που τις προηγούμενες μέρες ακόμα και δημοσίως έλεγαν ότι σκέφτονται να μην ψηφίσουν οριζόντια «Ναι» σε όλες τις άρσεις ασυλίας τις τελευταίες ώρες έχουν αλλάξει άποψη και μάλιστα σε τηλεφωνική επικοινωνία και με συναδέλφους τους βουλευτές αναφέρουν ότι πρέπει να ψηφιστούν όλες οι άρσεις ασυλίας πρώτον για να σταλεί ένα μήνυμα στην ευρωπαΐκή εισαγγελία ότι η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και δεύτερον για να προχωρήσει γρήγορα το δικαστικό ξεκαθάρισμα των υποθέσεων μετά την άρση των ασυλιών αφού αναμένεται σύντομα και νομοθετική ρύθμιση από τον κύριο Φλωρίδη προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακριβώς σε αυτό, το σχέδιο τοποθετείται ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος με την κυριακάτικη ανάρτησή του επανέλαβε ότι μένει σταθερός στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας και στην προοπτική «γρήγορης δικαίωσης» των εμπλεκομένων βουλευτών.

Στο δεύτερο επίπεδο, και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο στοιχείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τις πληροφορίες θα επικοινωνήσει προσωπικά έως την Τετάρτη με τους 11 από τους 13 βουλευτές που θα περάσουν από την Ολομέλεια, προκειμένου να τους διαβεβαιώσει ότι θα είναι και πάλι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι Κώστας Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα, που έχουν ήδη γνωστοποιήσει ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιοι.

Πρόκειται για κίνηση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Για τους γαλάζιους βουλευτές τόσο τους εμπλεκόμενους όσο και τους υπόλοιπους που παρακολουθούν τις εξελίξεις η πιο πιεστική ανησυχία των τελευταίων εβδομάδων δεν ήταν τόσο η νομική πορεία όσο η πολιτική, η θέση του δηλαδή στα ψηφοδέλτια, ειδικά ενόψει ενός σεναρίου πρόωρης προσφυγής στις κάλπες που ακούγεται πλέον όλο και επίμονα στα πηγαδάκια της Βουλής. Με την προσωπική δέσμευση του ο πρωθυπουργός επιχειρεί να αφαιρέσει από το τραπέζι το κύριο εργαλείο πίεσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η στήριξη δεν είναι ρητορική αλλά έμπρακτη.

Η συνδυαστική λογική είναι εμφανής. Αν, όπως εκτιμούν στο Μαξίμου, η τηλεφωνική διαβεβαίωση για τις υποψηφιότητες μεταφραστεί σε πειθαρχημένη στάση την Τετάρτη, τότε η Νέα Δημοκρατία θα εμφανιστεί ενωμένη στην Ολομέλεια, η εικόνα διάσπασης θα αποτραπεί και το πολιτικό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι καθαρό. Η παράταξη δεν φοβάται τη δικαστική διαδρομή και στηρίζει τους βουλευτές της. Αν, ωστόσο, το αντάρτικο διατηρήσει έστω και περιορισμένη δυναμική με καταψηφίσεις ή αποχές τότε η εβδομάδα που ξεκινά θα σημάνει την αρχή μιας πολύ μακρύτερης περιόδου εσωστρέφειας, μία ανάσα πριν από το συνέδριο του Μαΐου και σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δύσκολα θα αντέξει χωρίς ευρύτερες πληγές.

Θεσσαλονίκη: Αγελάδα ξέφυγε και έκανε βόλτες στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου (video)

Τα σκοτεινά σημεία πίσω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά – Στο μικροσκόπιο νέα πρόσωπα και αποκαλύψεις

Καιρός δύο ταχυτήτων: Από το ανοιξιάτικο φως στο φθινοπωρινό «γκρίζο»