search
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

17.04.2026 06:20

Η συζήτηση στη Βουλή… έβγαλε συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας – Στοίχημα η συνοχή ενόψει προεκλογικής περιόδου 

Αν έβγαλε ένα συμπέρασμα από τη χθεσινή συζήτηση στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι τα πράγματα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ δεν πάνε καθόλου καλά, καθώς από παντού έφτανε μουρμούρα και δυσαρέσκεια.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο πρωθυπουργός αποφάσισε να συγκαλέσει την ΚΟ της ΝΔ προκειμένου να εκτονώσει το κλίμα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμο Χαρακόπουλο, του ζήτησε να ορίσει περί τα τέλη του μήνα, τη συνεδρίαση. Επικρατέστερη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 30 Απριλίου, χωρίς να αποκλείεται η σύγκλιση της να γίνει μία ημέρα πριν ή και στις 2 Μαΐου.

Η οργή και η δυσφορία που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της στάσης που κράτησε το Μέγαρο Μαξίμου στην οριζόντια άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Ν.Δ., για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ελεγχθούν σε σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η στάση που κράτησε ο πρωθυπουργός στην υπόθεση Λαζαρίδη έχουν πάρει  σοβαρές διαστάσεις με πολλούς να απειλούν για κινήσεις που θα φέρουν εξελίξεις. 

Χθες στους διαδρόμους της Βουλής πολλά στελέχη της ΚΟ της ΝΔ εξέφραζαν δημοσίως στα πηγαδάκια την διαφωνία τους απέναντι στην στάση που κράτησε η κυβέρνηση στο θέμα της άρσης ασυλίας των βουλευτών και κάποιοι μάλιστα δεν δίσταζαν να πουν ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το ότι μοναδικό μέλημα του Μεγάρου Μαξίμου είναι να μην μπει στο κάδρο το πρόσωπο του πρωθυπουργού. 

Παράλληλα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναφερόντουσαν στους στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη και δη στον Άκη Σκέρτσο λέγοντας ότι όλοι αυτοί λειτουργούν χωρίς να αντιλαμβάνονται την σχέση βουλευτή – ψηφοφόρου. 

Αρκετοί μάλιστα από τους βουλευτές άφηναν να εννοηθεί ότι πλέον τίποτα δεν είναι δεδομένο από την στιγμή που το κόμμα τους δεν τους υπολογίζει και δεν τους στηρίζουν. Τα υπονοούμενα αυτά έχουν προφανώς να κάνουν με τον Αντώνη Σαμάρα και άσχετα με το εάν θα πραγματοποιηθούν δείχνουν την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ΚΟ.

Στο ήδη βεβαρημένο κλίμα ήρθε να προστεθεί και η υπόθεση Λαζαρίδη όπου εκεί ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε να μην εξαντλεί την αυστηρότητα του παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο βουλευτής παραδέχθηκε ότι έχει κάνει παρανομία. 

Όλα αυτά φυσικά φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο εμφανίζεται να επιθυμεί την εκτόνωση του κλίματος καθώς και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά ότι η συσσώρευση  της δυσαρέσκειας μπορεί να φέρει μεγάλες φουρτούνες. 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

TRAVEL

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

1 / 3