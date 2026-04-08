Κυβέρνηση: Και εσωτερικό μέτωπο λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με αόρατους εχθρούς, στοχοποιώντας παράλληλα την αντιπολίτευση και προτείνοντας ανέφικτες συνταγματικές αλλαγές για την αντιμετώπιση του ρουσφετιού, η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός επιχειρούν να απεγκλωβιστούν από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία εμφανίζονται να εμπλέκονται – περισσότερο ή λιγότερο – συνολικά 20 βουλευτές.

Το γεγονός αυτό άλλωστε αναδείχθηκε από την αντιπολίτευση, η οποία επιμένει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετεί με υπόδικους βουλευτές.

Το χειρότερο δε για το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι αυτός ο εφιάλτης δεν φαίνεται να τελειώνει από τη στιγμή που μετά το Πάσχα έρχεται κι άλλη δικογραφία, η οποία αφορά υπουργό της κυβέρνησης, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει συνολικά εννέα υποθέσεις προς διερεύνηση.

Η τακτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου και τους πρωτοκλασάτους υπουργούς, οι οποίοι θεωρούν ότι με τον τρόπο τους η Κοβέσι και η Παπανδρέου κρατούν υπό πολιτική ομηρεία τη Ν.Δ.

Και μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην υιοθέτησε τη λογική του αντιπρόεδρου της Ν.Δ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνοντας λόγο για «ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα», στο μήνυμά του ωστόσο άφησε σαφέστατες αιχμές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απευθυνόμενος σε αυτήν.

«Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την άρση της ασυλίας των βουλευτών μας, να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις» είπε ο Μητσοτάκης, δείχνοντας με τον τρόπο του ότι υπάρχει σαφέστατη ενόχληση και στο Μέγαρο Μαξίμου για τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Απόσταση με τους βουλευτές

Το μεγαλύτερο ωστόσο πρόβλημα για τον ίδιο τον πρωθυπουργό είναι η απόσταση που δημιουργήθηκε μέσα από αυτήν την ιστορία μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και της Κ.Ο. της Ν.Δ., καθώς οι περισσότεροι βουλευτές θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης κινείται με αποκλειστικό μέλημα τις προσωπικές του πολιτικές ανάγκες.

Πολλοί μιλούν για ένα ανυπέρβλητο χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές από τη στιγμή που το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίστηκε να θέλει να ρίξει στον Καιάδα συνολικά τους βουλευτές που υπάρχουν στη δικογραφία αντί να δει ξεχωριστά την κάθε περίπτωση.

Οι περισσότεροι στοχοποιούν τον Άκη Σκέρτσο λέγοντας ότι αυτός εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό αυτήν την τακτική με τη λογική ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να βγει αλώβητος ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Είναι η πρώτη φορά μάλιστα που στα πηγαδάκια στους διαδρόμους της Βουλής οι κυβερνητικοί βουλευτές δεν κρύβουν την οργή τους για τη στάση που κράτησε ο Μητσοτάκης στο θέμα. Είναι δηλαδή η πρώτη φορά που καταφέρονται εναντίον του ίδιου του πρωθυπουργού λέγοντας ότι αυτοί έχουν βάλει πλάτη σε όλα τα σοβαρά θέματα και το Μαξίμου τους αδειάζει στην πρώτη στραβή.

Στην πραγματικότητα οι περισσότεροι αισθάνονται ότι πρέπει να βγάλουν μόνοι τους τα κάστανα από τη φωτιά όταν ήταν το Μέγαρο Μαξίμου εκείνο που τους παρότρυνε να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου η Ν.Δ. να κερδίσει τις εκλογές του 2023.

Ντρίμπλα… κατά συνείδηση

Το κυβερνητικό επιτελείο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την οργή των βουλευτών, ανακοίνωσε ότι για την άρση της ασυλίας των βουλευτών θα υπάρξει ψήφος κατά συνείδηση και όχι κομματική γραμμή, αφήνοντας στην πραγματικότητα στους βουλευτές της Ν.Δ. την απόφαση για το ποιοι θα πάνε στη Δικαιοσύνη για να ελεγχθούν.

Η ντρίμπλα αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από κανέναν, καθώς οι περισσότεροι κυβερνητικοί βουλευτές λένε ότι το ζητούμενο ήταν να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο όλες οι περιπτώσεις. Και αυτό διότι στη συνείδηση του κόσμου έχει εδραιωθεί η άποψη ότι κάποιοι που είχαν κομματικό μέσο μπορούσαν να εισπράξουν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμα και αν δεν τα δικαιούνταν.

Ωστόσο κάποιοι θέτουν και το ερώτημα πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση ένα αίτημα της αντιπολίτευσης για Προανακριτική Επιτροπή σε ό,τι αφορά τους υπουργούς. Πώς θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο όλο το επόμενο διάστημα να κυλήσει με ειδικά δικαστήρια.

Οι γαλάζιοι βουλευτές εμφανίζονται ακόμα ιδιαίτερα προβληματισμένοι καθώς λόγω του Πάσχα θα πάνε στην επαρχία. Φοβούνται λοιπόν ότι θα δεχθούν πολλά ερωτήματα τόσο από τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. όσο και από τους πολίτες που ψηφίζουν άλλα κόμματα και δεν έχουν… μπάρμπα στην Κορώνη.

Ο εκνευρισμός που υπάρχει στα στελέχη της Κ.Ο. της Ν.Δ. φαίνεται και από τον τρόπο που υποδέχθηκαν την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Και αυτό επειδή, πέρα από τα όποια προβλήματα έχει σε συνταγματικό επίπεδο, τα οποία αναδείχθηκαν από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, πολλοί γαλάζιοι βουλευτές θεωρούν ότι μάλλον περιπλέκει τα πράγματα παρά τα ξεδιαλύνει.

Άλλωστε η προοπτική να υπάρχουν υπουργοί με ενεργά πολιτικά γραφεία, που θα αναζητούν ψηφοφόρους στις επόμενες εκλογές, και επιλαχόντες βουλευτές επίσης με ενεργά γραφεία, που θέλουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους στις επόμενες εκλογές, έκαναν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να μιλήσει για μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Γεωργιάδης: «Ανοησίες» οι δικογραφίες για τους βουλευτές της ΝΔ, το «ρουσφέτι» είναι «πολιτική διαμεσολάβηση»

Μαρινάκης: Ιερός ο σταυρός προτίμησης – Σε επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού όσοι λένε ότι αν καταργηθεί, θα καταργηθεί και το ρουσφέτι

ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας












