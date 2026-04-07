Μαρινάκης: Ιερός ο σταυρός προτίμησης – Σε επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού όσοι λένε ότι αν καταργηθεί, θα καταργηθεί και το ρουσφέτι

Την προσωπική του θέση υπέρ της διατήρησης του σταυρού προτίμησης και την αντίθεσή του σε συστήματα λίστας εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν υφίσταται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου για τις επόμενες εκλογές.

«Για μένα ο σταυρός είναι πολύ προτιμότερος από την όποια λίστα», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, συμπληρώνοντας ότι η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την κοινωνική κινητικότητα. Όπως εξήγησε, ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη δημόσια εκπαίδευση «πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκτεθεί στην ψήφο των συμπολιτών του και αν είναι καλός, να είναι στη Βουλή και αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και υπουργός».

Χαρακτηρίζοντας τον σταυρό «ιερό», σημείωσε: «Οποιαδήποτε πρόταση μειώνει την αξία του σταυρού είναι λάθος, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση». Μάλιστα, απέρριψε τα επιχειρήματα όσων συνδέουν την κατάργηση του σταυρού με την πάταξη των πελατειακών σχέσεων, τονίζοντας ότι «όσοι λένε ότι αν καταργηθεί ο σταυρός, θα καταργηθεί και το ρουσφέτι, θεωρώ ότι ακολουθούν έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού». Κατά τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε βουλευτές που θα ένιωθαν «ελέω Θεού βασιλείς», χωρίς την ανάγκη να συνομιλούν με τον κόσμο.

Αναφορικά με τις εκλογικές περιφέρειες, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την προτίμησή του στις μεγάλες περιφέρειες έναντι των μονοεδρικών, σημειώνοντας ωστόσο ότι το «τσουβάλιασμα είναι κάτι απαράδεκτο» και πως η εντιμότητα ενός πολιτικού δεν εξαρτάται από το μέγεθος της περιφέρειας στην οποία εκλέγεται.

Τέλος, επανέλαβε την προσήλωσή του στο σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, δηλώνοντας: «Η προσωπική μου θέση είναι ότι πρέπει το πρώτο κόμμα να μπορεί να κάνει κυβέρνηση, όποιο είναι το πρώτο κόμμα». Διευκρίνισε δε ότι η συζήτηση για αλλαγή του συστήματος εκλογής (σταυρός ή λίστα) δεν αφορά την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς «δεν έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα» σε κυβερνητικό επίπεδο.

