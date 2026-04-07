search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 18:24
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 17:01

Μαρινάκης: Ιερός ο σταυρός προτίμησης – Σε επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού όσοι λένε ότι αν καταργηθεί, θα καταργηθεί και το ρουσφέτι

07.04.2026 17:01
MARINAKIS_BRF_NEW

Την προσωπική του θέση υπέρ της διατήρησης του σταυρού προτίμησης και την αντίθεσή του σε συστήματα λίστας εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν υφίσταται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου για τις επόμενες εκλογές.

«Για μένα ο σταυρός είναι πολύ προτιμότερος από την όποια λίστα», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, συμπληρώνοντας ότι η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την κοινωνική κινητικότητα. Όπως εξήγησε, ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη δημόσια εκπαίδευση «πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκτεθεί στην ψήφο των συμπολιτών του και αν είναι καλός, να είναι στη Βουλή και αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και υπουργός».

Χαρακτηρίζοντας τον σταυρό «ιερό», σημείωσε: «Οποιαδήποτε πρόταση μειώνει την αξία του σταυρού είναι λάθος, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση». Μάλιστα, απέρριψε τα επιχειρήματα όσων συνδέουν την κατάργηση του σταυρού με την πάταξη των πελατειακών σχέσεων, τονίζοντας ότι «όσοι λένε ότι αν καταργηθεί ο σταυρός, θα καταργηθεί και το ρουσφέτι, θεωρώ ότι ακολουθούν έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού». Κατά τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε βουλευτές που θα ένιωθαν «ελέω Θεού βασιλείς», χωρίς την ανάγκη να συνομιλούν με τον κόσμο.

Αναφορικά με τις εκλογικές περιφέρειες, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την προτίμησή του στις μεγάλες περιφέρειες έναντι των μονοεδρικών, σημειώνοντας ωστόσο ότι το «τσουβάλιασμα είναι κάτι απαράδεκτο» και πως η εντιμότητα ενός πολιτικού δεν εξαρτάται από το μέγεθος της περιφέρειας στην οποία εκλέγεται.

Τέλος, επανέλαβε την προσήλωσή του στο σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, δηλώνοντας: «Η προσωπική μου θέση είναι ότι πρέπει το πρώτο κόμμα να μπορεί να κάνει κυβέρνηση, όποιο είναι το πρώτο κόμμα». Διευκρίνισε δε ότι η συζήτηση για αλλαγή του συστήματος εκλογής (σταυρός ή λίστα) δεν αφορά την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς «δεν έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα» σε κυβερνητικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Συσκέψεις Παπασταύρου με φορείς για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ηλεκτροδότηση ενόψει Πάσχα

Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε την περιφέρεια με μεγάλες επενδύσεις και 700 νέες θέσεις εργασίας

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Λαζαρίδης προσπαθεί με τερτίπια να εμφανίσει τον εαυτό του ως κάτοχο πτυχίου πανεπιστημίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kardashian odom 77- new
LIFESTYLE

Λαμάρ Όντομ για τη συμβολή της Κλόε Καρντάσιαν όταν νοσηλεύτηκε από υπερβολική δόση: «Ο Θεός με βοήθησε περισσότερο»

ADONIS_GEORGIADIS_2602
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Ανοησίες» οι δικογραφίες για τους βουλευτές της ΝΔ, το «ρουσφέτι» είναι «πολιτική διαμεσολάβηση»

iran-78234
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κόβει συνομιλίες και προειδοποιεί με «σκοτάδι», μετά τις απειλές Τραμπ με ορολογία γενοκτονίας – Σφυροκόπημα σε γέφυρες, σιδηροδρόμους – Live

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί εκτάκτως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί το Ιράν να εξαφανιστεί σε μια νύχτα; Τα νούμερα και η απειλή των ΗΠΑ για «εργαλεία που δεν έχουν χρησιμοποιήσει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

kozu new
ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

trump_war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 18:24
kardashian odom 77- new
LIFESTYLE

Λαμάρ Όντομ για τη συμβολή της Κλόε Καρντάσιαν όταν νοσηλεύτηκε από υπερβολική δόση: «Ο Θεός με βοήθησε περισσότερο»

ADONIS_GEORGIADIS_2602
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Ανοησίες» οι δικογραφίες για τους βουλευτές της ΝΔ, το «ρουσφέτι» είναι «πολιτική διαμεσολάβηση»

iran-78234
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κόβει συνομιλίες και προειδοποιεί με «σκοτάδι», μετά τις απειλές Τραμπ με ορολογία γενοκτονίας – Σφυροκόπημα σε γέφυρες, σιδηροδρόμους – Live

1 / 3