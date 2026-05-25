Πέτρος Λαγούτης: «Βρήκα το Big Brother ως μια ευκαιρία να δείξω ότι έχω το κομμάτι της παρουσίασης» (Video)

Στην απόφαση να βρεθεί στην παρουσίαση του Big Brother σε αντίθεση με παλαιότερες δηλώσεις του αναφέρθηκε ο Πέτρος Λαγούτης.

Καλεσμένος του Θανάση Πάτρα στην εκπομπή «Κυριακάτικα», ο ηθοποιός τόνισε, μάλιστα, ότι το κομμάτι της παρουσίασης δεν έχει κλείσει για τον ίδιο.

«Ήθελα πολλα χρόνια και θέλω ακόμα να κάνω κάποια πράγματα στην παρουσίαση. Συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή μια εκπομπή με συνεντεύξεις μπορώ να κάνω, ένα τηλεπαιχνίδι μπορώ να κάνω, πολύ ευχαρίστως. Υπάρχουν πολλά και υπάρχουν ιδέες που δεν έχουν γίνει. Οπότε βρήκα το Big Brother ως μια πολύ καλή ευκαιρία να δείξω ότι μπορώ και έχω το κομμάτι της παρουσίασης, σε ένα πολύ δύσκολο πρότζεκτ. Πιστεύω ότι τα πήγα καλά. Όπως πιστεύω, δεν το λέω για μένα αλλά ισχύει για όλους μας, ότι ο καθένας την ποιότητα που φέρει σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας τη βάζει σε ό,τι και να κάνει. Οπότε χαιρόμουν πολύ όταν άνθρωποι έρχονταν και μου έλεγαν πως του ‘χα δώσει μια άλλη εσάνς» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν μπορούσα ονειρευτώ πολλά πράγματα, έξω, για το πως θέλω να το κάνω εγώ. Ξέρουμε, μεγάλα παιδιά είμαστε, ότι δεν περνάνε όλα από το χέρι μας. Ούτε περίμενα ότι θα μου μαζέψουν εκεί πέρα 15 λόγιους και συγγραφείς για να παίξουν στο Big Brother. Είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν με μια συγκεκριμένη λογική»

