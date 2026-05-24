Αποκάλυψη Κοκκινάκη για Survivor: «Υπογράψαμε ότι σε περίπτωση θανάτου δεν ευθύνεται η παραγωγή»

Τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στον Σταύρο Φλώρο, που τραυματίστηκε σοβαρά στο Survivor, έστειλε ο Κώστας Κοκκινάκης, ο οποίος αποκάλυψε πως η παραγωγή του ριάλιτι τους είχε βάλει να υπογράψουν πως σε περίπτωση θανάτου τους δεν ευθύνεται η παραγωγή.

«Πρώτα απ’ όλα να ευχηθούμε το παιδί να έχει καλή ανάρρωση. Δεν θεωρώ ότι το ατύχημα έχει σχέση με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό το ατύχημα μπορεί να γίνει οπουδήποτε στον κόσμο, σε οποιαδήποτε παραλία», δήλωσε αρχικά ο πρώην πολίστας.

Ο πρώην παίκτης του Survivor δεν δίστασε να σχολιάσει πως για εκείνον η μεγαλύτερη πρόκληση στο παιχνίδι δεν ήταν οι αγωνιστικές συνθήκες, αλλά οι σχέσεις με ορισμένους συμπαίκτες του. «Η συναναστροφή με κάποιους που δεν μ’ άρεσαν. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος», απάντησε σε σχετικό ερώτημα αστειευόμενος.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Κοκκινάκης μίλησε και στα συμβόλαια που καλούνται να υπογράψουν οι συμμετέχοντες πριν μπουν στο reality, αποκαλύπτοντας πως υπήρχε ρήτρα που απαλλάσσει την παραγωγή από κάθε ευθύνη ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις.

«Θυμάμαι ότι υπογράψαμε πως σε περίπτωση θανάτου δεν ευθύνεται η παραγωγή, αλλά τι να το κάνω; Αν πεθάνω, δεν με νοιάζει ποιος θα ζήσει μετά. Το υπογράφουμε χωρίς το πιστόλι στο κεφάλι. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο θόρυβος. Ξέρουμε πού πάμε όλοι», εξήγησε.

