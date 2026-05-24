search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 17:52
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2026 16:35

Αποκάλυψη Κοκκινάκη για Survivor: «Υπογράψαμε ότι σε περίπτωση θανάτου δεν ευθύνεται η παραγωγή»

24.05.2026 16:35
kostas_kokkinakis

Τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στον Σταύρο Φλώρο, που τραυματίστηκε σοβαρά στο Survivor, έστειλε ο Κώστας Κοκκινάκης, ο οποίος αποκάλυψε πως η παραγωγή του ριάλιτι τους είχε βάλει να υπογράψουν πως σε περίπτωση θανάτου τους δεν ευθύνεται η παραγωγή.

«Πρώτα απ’ όλα να ευχηθούμε το παιδί να έχει καλή ανάρρωση. Δεν θεωρώ ότι το ατύχημα έχει σχέση με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό το ατύχημα μπορεί να γίνει οπουδήποτε στον κόσμο, σε οποιαδήποτε παραλία», δήλωσε αρχικά ο πρώην πολίστας.

Ο πρώην παίκτης του Survivor δεν δίστασε να σχολιάσει πως για εκείνον η μεγαλύτερη πρόκληση στο παιχνίδι δεν ήταν οι αγωνιστικές συνθήκες, αλλά οι σχέσεις με ορισμένους συμπαίκτες του. «Η συναναστροφή με κάποιους που δεν μ’ άρεσαν. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος», απάντησε σε σχετικό ερώτημα αστειευόμενος.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Κοκκινάκης μίλησε και στα συμβόλαια που καλούνται να υπογράψουν οι συμμετέχοντες πριν μπουν στο reality, αποκαλύπτοντας πως υπήρχε ρήτρα που απαλλάσσει την παραγωγή από κάθε ευθύνη ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις.

«Θυμάμαι ότι υπογράψαμε πως σε περίπτωση θανάτου δεν ευθύνεται η παραγωγή, αλλά τι να το κάνω; Αν πεθάνω, δεν με νοιάζει ποιος θα ζήσει μετά. Το υπογράφουμε χωρίς το πιστόλι στο κεφάλι. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο θόρυβος. Ξέρουμε πού πάμε όλοι», εξήγησε.

Διαβάστε επίσης:

Γαβαλάς για το νέο GNTM: «Η Μπέττυ Μαγγίρα ταίριαξε πάρα πολύ»

Akylas μετά τη Eurovision: «Έδωσα την ψυχή μου» – «Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο» (Video)

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» – Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pezeskian-trump-2
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Τραμπ: Δεν βιάζομαι για συμφωνία, μένει ο αποκλεισμός στο Ορμούζ

ASTHENOFORO_EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός ποδηλάτης μετά από παράσυρση – Αγνοείται ο οδηγός

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

neoi new
ΘΕΜΑ

Κίνημα κατά του «9-5»: Τι είναι το Anti-Work Movement και το quiet quitting της Gen Z και των millennials που ανατρέπουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

konstatninos-vasalos
LIFESTYLE

Βασάλος για Iron Maiden: «Κάτι γέροι που προσπαθούσαν να μας βάλουν στο mood» - «Πόσο καιρό θα ζουν ακόμη;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 17:51
pezeskian-trump-2
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Τραμπ: Δεν βιάζομαι για συμφωνία, μένει ο αποκλεισμός στο Ορμούζ

ASTHENOFORO_EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός ποδηλάτης μετά από παράσυρση – Αγνοείται ο οδηγός

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος καβγάς με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια

1 / 3