Akylas μετά τη Eurovision: «Έδωσα την ψυχή μου» – «Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο» (Video)

Ο Akylas παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και μίλησε για την εμπειρία της Eurovision, τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν γύρω από τη συμμετοχή του, αλλά και τη στήριξη που δέχτηκε από τον κόσμο μετά την επιστροφή του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη νέα μουσική του δουλειά και στις συναυλίες που ετοιμάζει το επόμενο διάστημα.

Το νέο άλμπουμ και οι συναυλίες που ετοιμάζει

Ο νεαρός καλλιτέχνης αποκάλυψε πως το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Press Start» κυκλοφορεί άμεσα, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό το νέο βήμα για εκείνον.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το διάστημα. Στενοχωρηθήκαμε, αλλά τώρα πάμε για άλλα. Προχωράμε. Το άλμπουμ μου “Press Start” βγαίνει σήμερα το βράδυ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις εμφανίσεις που ετοιμάζει, εξηγώντας πως θέλει να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στο κοινό του:

«Ξεκινάω τις συναυλίες μου, οι οποίες θα είναι υπερπαραγωγή. Ήθελα πολύ να επενδύσω στις συναυλίες μου και να φέρω κάτι καινούριο».

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως ακόμη δεν έχει προλάβει να συνειδητοποιήσει πλήρως όσα έζησε το τελευταίο διάστημα:

«Νομίζω χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Δεν έχω πάρει πολύ τον χρόνο μου γιατί η αλήθεια είναι με το που γύρισα αρρώστησα και μετά ξεκίνησα κατευθείαν πρόβες».

Οι προσδοκίες στη Eurovision και η συγκίνηση μετά τον διαγωνισμό

Ο Akylas μίλησε ανοιχτά και για τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από τη συμμετοχή του στη Eurovision, κυρίως λόγω των προβλέψεων των στοιχηματικών εταιρειών.

«Σίγουρα είχαν γεννηθεί προσδοκίες. Γιατί η αλήθεια είναι πως οι στοιχηματικές από την αρχή μας είχανε πολύ ψηλά».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, τα τελικά αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις:

«Από ότι φάνηκε έπεσαν εντελώς έξω. Δηλαδή το top three που ήμασταν βγήκε εκτός πεντάδας όλο».

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως είχε επενδύσει συναισθηματικά στη συμμετοχή του:

«Όλους μας είχε κάνει να το πιστέψουμε πολύ. Και εγώ πραγματικά έδωσα την ψυχή μου και προσπάθησα να κάνω ό, τι καλύτερο μπορώ».

Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως μετά το τέλος του διαγωνισμού αισθάνθηκε αγωνία για το πώς θα τον αντιμετωπίσει ο κόσμος όταν επιστρέψει:

«Σίγουρα υπήρχε μια μικρή στεναχώρια και ένας φόβος λίγο για το τι θα γίνει τώρα που θα γυρίσω και αν θα με δεχτούν, αν όχι».

«Είσαι ο νικητής μας»

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε όταν περιέγραψε την υποδοχή που δέχτηκε από τον κόσμο μετά τη Eurovision.

«Το βίντεο που ανέβασα το πρώτο κιόλας ήταν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου μου που δεν μπόρεσα να κοιμηθώ μέχρι το πρωί».

Στη συνέχεια, μίλησε για όσα έζησε στο αεροδρόμιο της Βιέννης, όπου, όπως είπε, ένιωσε τεράστια αγάπη από τους θαυμαστές του:

«Με το που πήγα στο αεροδρόμιο της Βιέννης και έζησα όλο αυτόν τον κόσμο να μου λέει “ευχαριστούμε γι’ αυτό που μας έκανες να ζήσουμε και είσαι ο νικητής μας”».

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη στήριξη που έλαβε:

«Ένιωσα κατευθείαν τόση πολλή αγάπη που συγκινήθηκα πραγματικά, δηλαδή και στο αεροπλάνο».

Τα σχόλια που τον πλήγωσαν

Ο Akylas παραδέχτηκε πως ορισμένες κριτικές και σχόλια τον στενοχώρησαν, ωστόσο προσπάθησε να τα αντιμετωπίσει με ψυχραιμία.

«Κάποια σίγουρα με στενοχώρησαν, αλλά εντάξει… Σίγουρα ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη και εννοείται πάντα σεβαστή».

Παρότι ορισμένα σχόλια τον πλήγωσαν, ξεκαθάρισε πως επιλέγει να κρατά τα θετικά από την εμπειρία:

«Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο, αλλά από την άλλη it’s ok, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, έχει τη δική του αισθητική».

Κλείνοντας, τόνισε πως για εκείνον μεγαλύτερη σημασία έχει ότι απόλαυσε τη συμμετοχή του και συνεργάστηκε με ανθρώπους που εκτιμά:

«Εγώ κρατάω ότι το απόλαυσα, ότι ήμουν με μια υπέροχη ομάδα εκεί πέρα, οπότε κρατάω τα όμορφα».

