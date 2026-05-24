Μπιμπίλας για Τούνη και influencers: «Ό,τι δεν έχει πραγματική αξία, παίρνει αξία» (Video)

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και τοποθετήθηκε σχετικά με τον ντόρο που δημιουργήθηκε γύρω από την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο Φεστιβάλ Καννών.

Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκαθάρισε πως δεν τον απασχολεί προσωπικά η παρουσία της γνωστής influencer στη διοργάνωση, ενώ παράλληλα σχολίασε τη γενικότερη επιρροή που έχουν αποκτήσει οι influencers στη σύγχρονη κοινωνία.

«Δεν με αφορά καθόλου η κυρία Τούνη»

Απαντώντας στις ερωτήσεις για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την παρουσία της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες, ο Σπύρος Μπιμπίλας κράτησε αποστάσεις, τονίζοντας πως πρόκειται για κάτι που δεν τον ενδιαφέρει προσωπικά.

«Δεν με αφορά καθόλου η κυρία Τούνη, ούτε με νοιάζει πού πάει, ούτε με νοιάζει να τη σχολιάζω. Είναι κάτι τελείως ξένο από εμένα».

Το σχόλιο για την εποχή των influencers

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε πιο γενικά για την κυριαρχία των influencers και τη θέση που κατέχουν σήμερα στα social media και στη δημόσια ζωή.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία και η προβολή που λαμβάνουν συνδέονται άμεσα με τον τρόπο που λειτουργεί πλέον η κοινωνία:

«Ο καθένας ας πηγαίνει όπου θέλει, αφού έχει λεφτά, αφού τον καλούν, αφού τον πληρώνουν για να τα κάνει αυτά».

Παράλληλα, υποστήριξε πως οι influencers έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη δύναμη και προβολή τα τελευταία χρόνια:

«Οι influencer είναι πια παντού. Τους δίνουν τεράστια αξία».

Ο ηθοποιός έκλεισε τη δήλωσή του με μια αιχμηρή παρατήρηση για τα πρότυπα που κυριαρχούν σήμερα:

«Διότι πια… ό,τι δεν έχει πραγματική αξία, έτσι όπως έχει γίνει η κοινωνία, παίρνει αξία».

