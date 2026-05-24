search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 12:36
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2026 11:27

Μπιμπίλας για Τούνη και influencers: «Ό,τι δεν έχει πραγματική αξία, παίρνει αξία» (Video)

24.05.2026 11:27
bibilas

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και τοποθετήθηκε σχετικά με τον ντόρο που δημιουργήθηκε γύρω από την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο Φεστιβάλ Καννών.

Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκαθάρισε πως δεν τον απασχολεί προσωπικά η παρουσία της γνωστής influencer στη διοργάνωση, ενώ παράλληλα σχολίασε τη γενικότερη επιρροή που έχουν αποκτήσει οι influencers στη σύγχρονη κοινωνία.

«Δεν με αφορά καθόλου η κυρία Τούνη»

Απαντώντας στις ερωτήσεις για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την παρουσία της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες, ο Σπύρος Μπιμπίλας κράτησε αποστάσεις, τονίζοντας πως πρόκειται για κάτι που δεν τον ενδιαφέρει προσωπικά.

«Δεν με αφορά καθόλου η κυρία Τούνη, ούτε με νοιάζει πού πάει, ούτε με νοιάζει να τη σχολιάζω. Είναι κάτι τελείως ξένο από εμένα».

Το σχόλιο για την εποχή των influencers

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε πιο γενικά για την κυριαρχία των influencers και τη θέση που κατέχουν σήμερα στα social media και στη δημόσια ζωή.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία και η προβολή που λαμβάνουν συνδέονται άμεσα με τον τρόπο που λειτουργεί πλέον η κοινωνία:

«Ο καθένας ας πηγαίνει όπου θέλει, αφού έχει λεφτά, αφού τον καλούν, αφού τον πληρώνουν για να τα κάνει αυτά».

Παράλληλα, υποστήριξε πως οι influencers έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη δύναμη και προβολή τα τελευταία χρόνια:

«Οι influencer είναι πια παντού. Τους δίνουν τεράστια αξία».

Ο ηθοποιός έκλεισε τη δήλωσή του με μια αιχμηρή παρατήρηση για τα πρότυπα που κυριαρχούν σήμερα:

«Διότι πια… ό,τι δεν έχει πραγματική αξία, έτσι όπως έχει γίνει η κοινωνία, παίρνει αξία».

Διαβάστε επίσης:

Βασάλος για Iron Maiden: «Κάτι γέροι που προσπαθούσαν να μας βάλουν στο mood» – «Πόσο καιρό θα ζουν ακόμη;» (Video)

FIFA World Cup 2026: Αυτό είναι το βιντεοκλίπ της Σακίρα για τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ – «Cameo» από Μέσι και Εμπαπέ στο «Dai Dai»

Μαρία Κορινθίου: «Είμαι σε σχέση και είμαι καλά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mikrolimano_ert
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα όπλα του «Τίτι» – Έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε (Video)

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

stratos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που παρίστανε τον στρατιωτικό

akylas_main
LIFESTYLE

Akylas μετά τη Eurovision: «Έδωσα την ψυχή μου» – «Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο» (Video)

tsipras_1905_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι ξέρουμε και τι… μαντεύουμε από τους χρησμούς για το νέο κόμμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

sakkari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάκκαρη: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω ποτέ - Πέρασα μία πολύ δύσκολη φάση με κρίσεις πανικού»

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

katseli-12-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λούκα Κατσέλη στον Κορυδαλλό: Ημερίδα - σταθμός για το μέλλον των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 12:32
mikrolimano_ert
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα όπλα του «Τίτι» – Έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε (Video)

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

stratos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που παρίστανε τον στρατιωτικό

1 / 3