ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 12:37
24.05.2026 10:10

FIFA World Cup 2026: Αυτό είναι το βιντεοκλίπ της Σακίρα για τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ – «Cameo» από Μέσι και Εμπαπέ στο «Dai Dai»

Το βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Dai Dai», που αποτελεί τον ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, κυκλοφόρησαν η Σακίρα και ο Burna Boy, στο οποίο περιλαμβάνονται εμφανίσεις διάσημων ποδοσφαιριστών όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Το Σάββατο 23 Μαΐου,  δόθηκε στη δημοσιότητα το βιντεοκλίπ  του «Dai Dai», λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού που επιλέχθηκε ως ο επίσημος ύμνος του Μουντιάλ 2026.

Στο κλιπ εμφανίζονται μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων οι Λιονέλ Μέσι, Χάρι Κέιν, Κιλιάν Εμπαπέ, Ρόδρι, Βινίσιους Τζούνιορ, Τακεφούσα Κούμπο, Σαντιάγο Χιμένες, Έρλινγκ Χάαλαντ, Λουίς Ντίας, Αλφόνσο Ντέιβις, Τζαμάλ Μουσιάλα και Κρίστιαν Πούλισικ.

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή του οργανισμού Ghetto Kids Uganda, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που στηρίζει ορφανά και ευάλωτα παιδιά μέσω της μουσικής, του χορού και του θεάτρου, προσφέροντάς τους εκπαίδευση, στέγη και ιατρική φροντίδα.

Σε μία από τις σκηνές του κλιπ, η Σακίρα εμφανίζεται στην κορυφή του μνημείου «Άγγελος της Ανεξαρτησίας» στην Πόλη του Μεξικού, σε έναν φόρο τιμής στη χώρα που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καριέρα της. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η τραγουδίστρια συμμετάσχει στο πρώτο επίσημο halftime show που θα πραγματοποιηθεί ποτέ σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με τη Μαντόνα και το BTS, στις 19 Ιουλίου 2026.

Αυτή είναι η  δεύτερη φορά που η Σακίρα ερμηνεύει τον ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το «Waka Waka», που είχε συνδεθεί με το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική.

