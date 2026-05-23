Μαρία Κορινθίου: «Είμαι σε σχέση και είμαι καλά»

Για τις αλλαγές στη ζωή της αλλά και για το μεγάλωμα της έφηβης κόρης της, της 17χρονης Ισμήνης, μίλησε η Μαρία Κορινθίου στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1.

«Πρέπει να ξέρεις πότε να κρατάς τα όρια και τα λουριά με τα παιδιά σου», είπε η ηθοποιός, όταν μίλησε για τη «δύσκολη πίστα» της εφηβείας.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η Μαρία Κορινθίου παραδέχτηκε: «Είμαι σε σχέση και είμαι καλά», αρνούμενη να απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις της Κατερίνας Καραβάτου για τα προσωπικά της.

Αναφορικά με την εμπειρία της από την παρουσία της στο Φεστιβάλ Καννών, η Μαρία Κορινθίου είπε πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία υπερβολή που δεν της αρέσει.

Διαβάστε επίσης:

Συρίγος για Λιάγκα: «Ξέρω ότι έχει ήδη κλείσει και βολιδοσκοπεί ανθρώπους από άλλες εκπομπές» (Video)

«Θρίλερ» με τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Η μητέρα μου σκότωσε ένα αγόρι και δεν τη συνέλαβαν», είπε στους αστυνομικούς

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)



