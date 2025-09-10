Μαρία Κορινθίου: «Ο σύντροφός μου είναι αρσενικό – Με γοήτευσε η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του»

Για τη νέα της σχέση μίλησε η Μαρία Κορινθίου, επισημαίνοντας ότι μετά τον χωρισμό της με τον Γιάννη Αϊβάζη δεν είχε στο μυαλό της να κάνει σύντομα το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή.

«Δεν αναζητούσα μια νέα σχέση. Ήταν κάτι απρόβλεπτο. Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα» είπε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «OK!», υπογραμμίζοντας ότι ο λόγος που αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη σχέση της ήταν γιατί οι εξελίξεις στα προσωπικά της ήταν ήδη γνωστές στον κύκλο της, οπότε αργά ή γρήγορα, τα «νέα» θα κυκλοφορούσαν…

«Δεν θέλω και να κρύβομαι. Την προστατεύω 100%, απλά θέτω τα όριά μου. Είχε ήδη μαθευτεί στον κύκλο όπου κινούμαι. Ερωτήθηκα και θέλησα όμορφα, απλά και με σεβασμό να οριοθετηθώ, στηρίζοντας την επιλογή μου, την καινούρια μου σχέση κι αυτό που έχω με τον Γιώργο» τόνισε.

«Η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του, είναι αρσενικό. Δύσκολα ένας άντρας μπορεί να είναι δίπλα μου. Κι αυτό επειδή είμαι πολύ δυναμική, απαιτητική, ισχυρογνώμων και πατάω γερά στα πόδια μου. Είναι στοιχεία που δεν τα αποδέχονται εύκολα οι άντρες. Οπότε για να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου, πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα σε όλα αυτά» είπε, περιγράφοντας τα στοιχεία εκείνα που ξεχώρισε στον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση.

