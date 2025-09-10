«Εντάξει, κερδίσαμε» – Ο Αργυρός διέκοψε τη συναυλία του για να δει το φινάλε της Εθνικής μπάσκετ (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Mία παύση στο πρόγραμμα της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, προκειμένου τόσο ο ίδιος όσο και το κοινό του να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τον αγώνα της Ελλάδας με τη Λιθουανία.
Όπως βλέπουμε στο σχετικό απόσπασμα, ο τραγουδιστής παρακολουθεί με αγωνία τα τελευταία δευτερόλεπτα και τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής στους 4, με το κοινό ξεσπά σε σφυρίγματα και χειροκροτήματα.
«Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του με πιο… ανεβασμένη διάθεση!
