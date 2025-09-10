search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025
LIFESTYLE

10.09.2025 09:48

«Εντάξει, κερδίσαμε» – Ο Αργυρός διέκοψε τη συναυλία του για να δει το φινάλε της Εθνικής μπάσκετ (Video)

10.09.2025 09:48
Mία παύση στο πρόγραμμα της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, προκειμένου τόσο ο ίδιος όσο και το κοινό του να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τον αγώνα της Ελλάδας με τη Λιθουανία.

Όπως βλέπουμε στο σχετικό απόσπασμα, ο τραγουδιστής παρακολουθεί με αγωνία τα τελευταία δευτερόλεπτα και τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής στους 4, με το κοινό ξεσπά σε σφυρίγματα και χειροκροτήματα.

«Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του με πιο… ανεβασμένη διάθεση!

