Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ληστείας στον 67χρονο που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα 

Δίωξη για απόπειρα ληστείας άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 67χρονου που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για κακουργηματική πράξη- αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς εκτός από το σφυρί φαίνεται πως είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Σύμφωνα με καταθέσεις που συγκέντρωσε η Αστυνομία, ο κατηγορούμενος ζητούσε επιτακτικά από τους τραπεζικούς υπαλλήλους να του «καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του».

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. αφορούσε μόνο την οπλοκατοχή, καθώς από πλευράς τράπεζας δεν υπεβλήθη έγκληση για απειλή. Μελετώντας όμως τη δικογραφία η εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως απόπειρα ληστείας και γι αυτό τον παρέπεμψε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Ο ίδιος, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, έχει λάβει κατά το παρελθόν υποστήριξη για θέματα ψυχικής υγείας.

