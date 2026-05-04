search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 20:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 17:50

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ληστείας στον 67χρονο που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα 

04.05.2026 17:50
peripoliko-new

Δίωξη για απόπειρα ληστείας άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 67χρονου που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για κακουργηματική πράξη- αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς εκτός από το σφυρί φαίνεται πως είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Σύμφωνα με καταθέσεις που συγκέντρωσε η Αστυνομία, ο κατηγορούμενος ζητούσε επιτακτικά από τους τραπεζικούς υπαλλήλους να του «καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του».

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. αφορούσε μόνο την οπλοκατοχή, καθώς από πλευράς τράπεζας δεν υπεβλήθη έγκληση για απειλή. Μελετώντας όμως τη δικογραφία η εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως απόπειρα ληστείας και γι αυτό τον παρέπεμψε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Ο ίδιος, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, έχει λάβει κατά το παρελθόν υποστήριξη για θέματα ψυχικής υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου με αυτισμό από 25χρονο στο πανηγύρι της Νέας Φιλαδέλφειας

Πέθανε ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione, Γιάννης Κολοτούρας – Το μήνυμα της Μαρέβας Μητσοτάκη για τον συνεργάτη της

Ηλεκτρικά πατίνια: Μπαράζ ελέγχων, ένας στους τρεις οδηγά χωρίς κράνος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
baros tzoymerka- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Προσβάσιμος και πάλι ο Μπάρος, ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος της Ελλάδας στα 1.904 μέτρα

trump-mandalorian
ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός είναι ο δρόμος»: Ο Τραμπ ως… Mandalorian σε ανάρτηση του Λευκού Οίκου για την Ημέρα του Star Wars

tileorasi
MEDIA

Πρωτιές τηλεθέασης για Alpha και ANT1, εναλλάξ το Σαββατοκύριακο (2-3/5)- Έκπληξη από το Open

plane brazil
ΚΟΣΜΟΣ

Μονοκινητήριο αεροσκάφος έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας (Video)

dasmoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά οχήματα: Δεν θέλουμε κλιμάκωση, λέει το Βερολίνο – Συνάντηση Ευρωπαίων – Αμερικανών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

hormuz_ships_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο Ορμούζ - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 20:14
baros tzoymerka- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Προσβάσιμος και πάλι ο Μπάρος, ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος της Ελλάδας στα 1.904 μέτρα

trump-mandalorian
ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός είναι ο δρόμος»: Ο Τραμπ ως… Mandalorian σε ανάρτηση του Λευκού Οίκου για την Ημέρα του Star Wars

tileorasi
MEDIA

Πρωτιές τηλεθέασης για Alpha και ANT1, εναλλάξ το Σαββατοκύριακο (2-3/5)- Έκπληξη από το Open

1 / 3