Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα τρεις θανάτους που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού (hantavirus), μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τρωκτικά, σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

«Ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά ένα κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό και παρέχει υποστήριξη. Μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από hantavirus και υπάρχουν άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα. Από τους έξι ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, τρεις έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική», τόνισε ο Οργανισμός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αν και σπάνιος, ο ιός hantavirus μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

«Διεξοδικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω εργαστηριακών αναλύσεων και επιδημιολογικών ερευνών. Παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στους επιβάτες και το πλήρωμα. Η αλληλούχιση του ιού βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με μια πηγή, ένα ζευγάρι Ολλανδών είναι μεταξύ των τριών νεκρών. Το τρίτο θύμα πιστεύεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλοίο.

Ένας 70χρονος επιβάτης κρουαζιέρας ήταν ο πρώτος που εμφάνισε συμπτώματα. Πέθανε στο πλοίο και η σορός του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νησί της Αγίας Ελένης, βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό.

Η 69χρονη σύζυγός του αρρώστησε επίσης στο πλοίο και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου πέθανε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ, ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι δεν είναι γνωστή ακόμη οι εθνικότητες των θυμάτων.

Σύμφωνα με μια πηγή που δεν κατονομάζεται, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για να καθοριστεί αν δύο ακόμη άτομα ασθενείς θα τεθούν σε απομόνωση σε νοσοκομείο του Πράσινου Ακρωτηρίου, και μετά το πλοίο να μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά, ταξίδι δύο ή τριών ημερών.

Ο ΠΟΥ, από την πλευρά του, αναφέρει ότι «διευκολύνει τον συντονισμό» μεταξύ των χωρών και των χειριστών του πλοίου, ώστε να «οργανώσει την μεταφορά δύο επιβατών που εμφανίζουν συμπτώματα».

Το MV Hondius μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 170 επιβάτες και έχει περίπου 70 μέλη πληρώματος.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός είναι ιός της οικογένειας των Χανταϊών. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από τρωκτικό στον άνθρωπο εφόσον ο άνθρωπος καταναλώσει το σωματικό υγρό του. Ακόμη μπορεί να μεταδοθεί μέσω της έκθεσης σε ούρα, περιττώματα ή σάλιο τρωκτικών που φέρουν τον ιό ή από δάγκωμα ποντικιού. Η περίοδος επώασης φτάνει μέχρι και τις 8 εβδομάδες.

Τα συμπτώματα του χανταϊού είναι συνήθως πυρετός, πονοκέφαλος, βήχας και δύσπνοια.

Οι μολύνσεις ανθρώπων με χανταϊό σχετίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου με την ανθρώπινη επαφή με περιττώματα τρωκτικών, ωστόσο, το 2005 και το 2019, αναφέρθηκε μετάδοση του ιού των Άνδεων από άνθρωπο σε άνθρωπο στη Νότια Αμερική.

Το όνομα του χανταϊού προέρχεται από τον ποταμό Χαντάν στη Νότια Κορέα όπου καταγράφηκε ένα ξέσπασμα. Ο Χο-Βανγκ Λι απομόνωσε τον ιό το 1976.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Οι ΗΠΑ απάντησαν στην πρόταση των 14 σημείων – «Εξετάζουμε την απαντησή τους»



Η Γερμανία δεν έχει πρόβλημα αν ο Τραμπ πάρει τους στρατιώτες του από εκεί – Θα έχει όμως με τους Tomahawk…



Βρετανία: Δύο νεκροί, τρεις τραυματίες από έκρηξη σε σπίτι στο Μπρίστολ