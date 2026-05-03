Μερτς: «Καμία σχέση» ανάμεσα στην απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων και τις αλληλοκατηγορίες με τον Τραμπ

Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία «δεν συνδέεται» με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι «προς το παρόν» δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του.

Η ανακοίνωση του Πενταγώνου για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από βάσεις επί γερμανικού εδάφους είναι κάτι «όχι νέο», δήλωσε ο καγκελάριος σε συνέντευξή του στο ARD και πρόσθεσε ότι «είναι ίσως λίγο υπερβολικό, αλλά δεν είναι κάτι νέο». Ο κ. Μερτς απέρριψε πάντως την εικασία ότι η αμερικανική απόφαση σχετίζεται με τις δικές του επικριτικές δηλώσεις για τον πόλεμο στο Ιράν: «Δεν υπάρχει καμία σύνδεση», υποστήριξε, επανέλαβε μάλιστα την κριτική του για την στρατηγική των ΗΠΑ στο θέμα: «Αν θέλετε να σας βοηθήσουμε σε μια τέτοια σύγκρουση, καλέστε μας εκ των προτέρων και ρωτήστε μας», είπε χαρακτηριστικά, ενώ υπερασπίστηκε και τη δήλωσή του, ότι το Ιράν «ταπεινώνει» τις ΗΠΑ.

Ο καγκελάριος τόνισε ακόμη ότι δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια βελτίωσης της διατλαντικής σχέσης. «Δεν εγκαταλείπω ούτε τη συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε, παραδεχόμενος ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει διαφορετική άποψη. «Αυτό δεν αλλάζει όμως το γεγονός ότι παραμένω πεπεισμένος ότι οι Αμερικανοί είναι οι πιο σημαντικοί εταίροι μας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία», σημείωσε.

Ερωτώμενος σχετικά με την εγκατάσταση αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, όπως είχε δεσμευτεί το 2024 ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με στόχο την ενίσχυση των αποτρεπτικών δυνατοτήτων της Γερμανίας μέχρι η Ευρώπη να αναπτύξει τους δικούς της πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ο Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν αυτή η υπόσχεση δεν θα τηρηθεί. «Οι Αμερικανοί δεν έχουν αυτή τη στιγμή αρκετούς και, αντικειμενικά μιλώντας, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας τρόπος για τις ΗΠΑ να παραδώσουν οπλικά συστήματα αυτού του είδους. Αλλά δεν είναι ακόμη πολύ αργά», ανέφερε. Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένας περιορισμός στην αμερικανική δέσμευση για πυρηνική αποτροπή στο έδαφος του ΝΑΤΟ – δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία για αυτό».

Προβλήματα και στο εσωτερικό

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Μερτς αναφέρθηκε εκτενώς και στα προβλήματα του κυβερνητικού συνασπισμού και παραδέχθηκε ότι στο εσωτερικό του κόμματός του (CDU) υπάρχει αυξημένη κριτική για τους συμβιβασμούς που γίνονται με το συγκυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD). Ειδικά σχετικά με τη δήλωση του αρχηγού του SPD και υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ περί βαρύτερης φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων, ο καγκελάριος δήλωσε: «Όποιος θέλει να φορολογήσει πιο βαριά τα υψηλότερα εισοδήματα, πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει – ούτε με το CDU ούτε με μένα». Τόνισε μάλιστα ότι «οι συμβιβασμοί δεν είναι μονόδρομος», αλλά διευκρίνισε ταυτόχρονα και ότι δεν επιδιώκει καμία άλλη πλειοψηφία , ούτε καν με την ανοχή της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD). «Αυτό είναι για μένα εκτός συζήτησης. Αλλά δεν θα πρέπει και να οδηγήσει το SPD στο να πιστεύει και ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μαζί μας», ξεκαθάρισε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα σκεφτόταν να ζητήσει σύντομα ψήφο εμπιστοσύνης, δεδομένων των χαμηλών δημοσκοπικών ποσοστών της κυβέρνησής του στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης, ο Φρίντριχ Μερτς είπε: «Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν χρειάζεται να το απαντήσω σήμερα. Είναι πάντα μια επιλογή για οποιονδήποτε καγκελάριο, αλλά δεν έχω κανέναν λόγο να το εξετάσω αυτή τη στιγμή».

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Ο Μελανσόν θα κατέβει υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027

Η Γερμανία δεν έχει πρόβλημα αν ο Τραμπ πάρει τους στρατιώτες του από εκεί – Θα έχει όμως με τους Tomahawk…



Βρετανία: Δύο νεκροί, τρεις τραυματίες από έκρηξη σε σπίτι στο Μπρίστολ