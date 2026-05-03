Πάτρα: Σε εμπρησμό αποδίδεται η φωτιά στο πρώην εργοστάσιο της Pirelli – Τι εξετάζουν οι αρχές

Σε εμπρησμό από εξωγενή παράγοντα φαίνεται πως αποδίδουν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Patrapress.gr, τα στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Πατρών τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Pirelli, στην περιοχή της Λεύκας.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται πως πυροδοτήθηκε σκόπιμα και όχι από κάποιο τυχαίο συμβάν.

Τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι ανακριτικοί υπάλληλοι ενισχύουν το σενάριο της δόλιας ενέργειας. Η φωτιά ξεκίνησε από σημείο όπου βρίσκονταν στοιβαγμένα ελαστικά, η καύση των οποίων προκάλεσε πυκνό, τοξικό μαύρο σύννεφο καπνού, που σκέπασε την περιοχή.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Οι έρευνες των αρχών στρέφονται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και πρόσωπα που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που εξετάζονται, η φωτιά πιθανότατα μπήκε με σκοπό την αφαίρεση των συρμάτων χαλκού που περιέχουν τα ελαστικά, ώστε στη συνέχεια να μεταπωληθούν ως σκραπ.

Πρόκειται για πρακτική που, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν, με καύση ελαστικών για την αφαίρεση μετάλλων που μπορούν να μεταπωληθούν.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας, Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος χαρακτήρισε την πυρκαγιά «περίεργη».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι από τις πυρκαγιές που προκαλούν ερωτηματικά. Αναμένουμε το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής που θα αναδείξει τα ακριβή αίτια του συμβάντος».

Δύσκολη η επιχείρηση κατάσβεσης

Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι φλόγες έκαιγαν μεγάλες ποσότητες ελαστικών, οι οποίες ήταν εγκλωβισμένες ανάμεσα σε δύο μαντρότοιχους.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και δύο πεζοπόρα τμήματα της 6ης ΕΜΟΔΕ Πάτρας.

Η μάχη με τις φλόγες διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Καθοριστική ήταν και η συμβολή δύο ιδιωτικών μηχανημάτων έργου, τα οποία απομάκρυναν τα ελαστικά, δημιουργώντας ζώνες πυρόσβεσης, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

