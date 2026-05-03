Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο -πρώην πλέον- φίλων, σημειώθηκε στη Κρήτη, στο νεκροταφείο του Σκινιά, του δήμου Μινώα.

Ο ένας από τους δύο μετά από διαπληκτισμό που είχαν, έβγαλε όπλο και άρχισε να τον πυροβολεί. Το θύμα της επίθεσης έτρεξε να σωθεί και πήδηξε από φράχτη, αλλά μία από τις σφαίρες τον πέτυχε στο πόδι.

Η αστυνομία που πήγε στο σημείο, βρήκε 8 κάλυκες από σφαίρες. Το θύμα της επίθεσης διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο θύτης έχει εξαφανιστεί και τον αναζητούν οι αρχές.

Σύμφωνα με το Cretalive, οι δύο ανδρες αν και φίλοι, είχαν συχνούς τσακωμούς.

Το μεσημέρι της Κυριακής όμως, ο 24χρονος παθόντας έβοσκε τα πρόβατα του και άκουσε τον 21χρονο να ρίχνει μπαλωθιές. Του είπε να σταματήσει γιατί τρόμαζε τα ζώα του, όμως ο δράστης αντέδρασε και άρχισαν να τσακώνονται. Ο 21χρονος αποχώρησε, όμως πέντε λεπτά αργότερα, περιγράφεται, ότι επέστρεψε και πάλι στο σημείο. «Έλα κοντά να σου πω» προέτρεψε κατ’ επανάληψη τον 24χρονο, ο οποίος φέρεται να υποψιάστηκε τις άγριες διαθέσεις του πρώην φίλου και το έβαλε στα πόδια, πηδώντας το φράχτη του νεκροταφείου.

Τότει ο 21χρονος άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του μέχρι που μία από τις σφαίρες τον έπληξε στον αστράγαλο.

