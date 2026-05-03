Ο Απόλλων Σμύρνης κατέλαβε την τρίτη θέση στο final-4 του Conference Cup στο πόλο ανδρών, το οποίο φιλοξενεί στο κολυβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, καθώς επικράτησε 15-13 του Πανιωνίου στον “μικρο” τελικό της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι ωστόσο σημαδεύτηκε από τα σοβαρά επεισόδια μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.

Προς το τέλος του αγώνα, οι Σολανάκης και Καπετανάκης, είχαν έναν διαπληκτισμό για ένα μακρκάρισμα και ακολούθησε σύρραξη μέσα στη πισίνα. Απειλήθηκε σύρραξη, ωστόσο τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν.

