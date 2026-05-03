03.05.2026 09:59

Δημοσκόπηση Marc: Στο 32,2% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη με πτώση η Πλεύση Ελευθερίας

Δημοσκοπική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της MARC για το «Πρώτο Θέμα».

Σύμφωνα με την έρευνα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 32,2% από 31,4% τον περασμένο Φεβρουάριο, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και να καταγράφει 13,5% (μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω) και την Πλεύση Ελευθερίας τρίτη με 9,5% και μειωμένα ποσοστά.

Η εκτίμηση ψήφου έχω ως εξής (σε παρένθεση τα ποσοστά του Φεβρουαρίου):

ΝΔ 32,2% (31,4%)
ΠΑΣΟΚ 13,5% (13%)
Πλεύση Ελευθερίας 9,5% (11,5%)
Ελληνική Λύση 9,2% (10%)
ΚΚΕ 8% (8%)
ΣΥΡΙΖΑ 6,8% (6,4%)
Φωνή Λογικής 3,4% (4,2%)
ΜέΡΑ25 2,9% (2,8%)
Δημοκράτες 2,7% (2,5%)
Νίκη 2,3% (2,2%)
Σπαρτιάτες 1,5% (1,4%)
Νέα Αριστερά 1% (1,4%)
Άλλο κόμμα 7% (5,2%)

Στη δημοσκόπηση του Πρώτου Θέματος η αξιολόγηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού καταγράφεται στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα.

Ακρίβεια και ελλείψεις λόγω πολέμου

Σύμφωνα με τα ευρήματα, πάνω από 8 στους 10 δηλώνουν ότι ανησυχούν «πολύ» ή «αρκετά» για την ακρίβεια και τις ενδεχόμενες ελλείψεις προϊόντων λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η δημοσκόπηση ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μία ημέρα μετά την παρουσίαση των μέτρων στήριξης λόγω της σύρραξης στον Περσικό Κόλπο, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

