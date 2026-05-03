Ολυμπία Οδός: «Κερδίζει» τους οδηγούς η χιλιομετρική χρέωση

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στα εκπτωτικά προγράμματα της Ολυμπίας Οδού, με αιχμή του δόρατος της χιλιομετρική χρέωση που εφάρμοσε πρώτη η εταιρεία από την αρχή του 2021, δίνουν οι οδηγοί, σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία.

Είναι ενδεικτικό ότι στο τέλος Μαρτίου του 2026 βρισκόταν σε χρήση 172.885 πομποδέκτες και το συνολικό ποσοστό ηλεκτρονικών διελεύσεων (ETC) ανήλθε σε 55,64%.

Με το OLYMPIA PASS επωφελείται ο συνδρομητής σωρευτικά από τη χιλιομετρική χρέωση (δηλαδή πληρώνει μόνο ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύει) και το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE (κλιμακωτές εκπτώσεις ανάλογα με τον αριθμό των διελεύσεων μηνιαία από το ίδιο σταθμό διοδίων), με όφελος που φτάνει έως και 85%.

Τα στοιχεία

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά αφού από την 1 Ιανουαρίου του 2021, που εφαρμόστηκε το σύστημα, έως 31 Μαρτίου του 2026 έχουν διέλθει από τις πύλες του Υβριδικού Συστήματος 13.422.387 οχήματα με o-pass. Το όφελος για τους οδηγούς μεγάλο αφού στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, το συνολικό ποσό που έχει επιστραφεί ανέρχεται σε 12.023.438,57 ευρώ. Έτσι αποδεικνύεται έμπρακτα ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή της εταιρείας να τιμολογεί δίκαια τους οδηγούς ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύουν, αναφέρουν πηγές της.

Υπενθυμίζεται ότι παρέχεται δωρεάν ο πομποδέκτης με τον οποίο εξασφαλίζονται σημαντικές εκπτώσεις, γρήγορη και άνετη διέλευση από τις ηλεκτρονικές λωρίδες όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας και κυρίως χιλιομετρική χρέωση στην Ολυμπία Οδό.

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τις μετακινήσεις λόγω της μεγάλης αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Είναι ενδεικτικό ότι από τα διόδια της Ελευσίνας προς τον Πύργο πέρασαν 3,3% λιγότερα αυτοκίνητα εφέτος σε σχέση με το Πάσχα του 2025. Το αντίστοιχο ποσοστό από το Ρίο προς τον Πύργο ήταν -1,2%.

