Τηλεθέαση Σαββάτου: «Χαμογέλασε» ξανά η Χρηστίδου – Πρωτιά στο δυναμικό κοινό, με υψηλά ποσοστά

Νέα πρωτιά στο δυναμικό κοινό πήρε, το Σάββατο, το «Χαμογέλα και Πάλι».

Η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Mega σημείωσε υψηλά ποσοστά στους πίνακες τηλεθέασης, κατακτώντας το δυναμικό κοινό με μέσο όρο 17,5% και αφήνοντας δεύτερο τον Νίκο Μάνεση (9,7%).

Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδο ήρθε τρίτη, με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και τους Δεκατιανούς να φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις.

Η τηλεθέαση αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Χαμογέλα και πάλι 17,5%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 9,7%

Δεκατιανοί 8%

Σαββατοκύριακο παρέα 5,7%

Ραντεβού το ΣΚ 5,1%

Καλημέρα είπαμε; 3,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 16,5%

Δεκατιανοί 14,8%

Χαμογέλα και πάλι 13,7%

Ραντεβού το ΣΚ 7,5%

Σαββατοκύριακο παρέα 5,4%

Καλημέρα είπαμε; 4,2%

