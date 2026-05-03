Τηλεθέαση Σαββάτου: «Χαμογέλασε» ξανά η Χρηστίδου – Πρωτιά στο δυναμικό κοινό, με υψηλά ποσοστά

Νέα πρωτιά στο δυναμικό κοινό πήρε, το Σάββατο, το «Χαμογέλα και Πάλι».
Η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Mega σημείωσε υψηλά ποσοστά στους πίνακες τηλεθέασης, κατακτώντας το δυναμικό κοινό με μέσο όρο 17,5% και αφήνοντας δεύτερο τον Νίκο Μάνεση (9,7%).
Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδο ήρθε τρίτη, με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και τους Δεκατιανούς να φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις.
Η τηλεθέαση αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Χαμογέλα και πάλι 17,5%
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 9,7%
Δεκατιανοί 8%
Σαββατοκύριακο παρέα 5,7%
Ραντεβού το ΣΚ 5,1%
Καλημέρα είπαμε; 3,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 16,5%
Δεκατιανοί 14,8%
Χαμογέλα και πάλι 13,7%
Ραντεβού το ΣΚ 7,5%
Σαββατοκύριακο παρέα 5,4%
Καλημέρα είπαμε; 4,2%
