Shakira: «Πλημμύρισε» την Κοπακαμπάνα με 2 εκατομμύρια θεατές σε εντυπωσιακή δωρεάν συναυλία (Video)

Μια ανεπανάληπτη βραδιά χάρισε η Σακίρα (Shakira) στο κοινό του Ρίο Ντε Τζανέιρο, πραγματοποιώντας μια τεράστια δωρεάν συναυλία στην εμβληματική Copacabana Beach, που σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια θεατές.

Η εκρηκτική performance

Η συναυλία εντάχθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran», εμπνευσμένης από το ομώνυμο άλμπουμ της, και θύμισε αντίστοιχες μεγαλειώδεις εμφανίσεις που είχαν πραγματοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια η Madonna και η Lady Gaga στην ίδια τοποθεσία.

Η Κολομβιανή σταρ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», ενώ έκλεισε τη βραδιά με το «BZRP Music Sessions #53/66», το τραγούδι που κυκλοφόρησε μετά τον χωρισμό της από τον Ζεράρντ Πικέ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Σακίρα έστειλε και ένα μήνυμα ενδυνάμωσης προς τις γυναίκες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές».

shakira performing WHENEVER WHEREVER 🔥 pic.twitter.com/WpDn0zT2ll — 2000s (@PopCulture2000s) May 3, 2026

Από τις πρώτες κιόλας ώρες της ημέρας, πλήθη θεατών είχαν κατακλύσει την παραλία για να εξασφαλίσουν θέση, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα, με πλανόδιους πωλητές να προσφέρουν από παραδοσιακά σνακ μέχρι καϊπιρίνια, αλλά και αυτοσχέδιες λύσεις για καλύτερη θέα προς τη σκηνή, η οποία είχε στηθεί απέναντι από το ιστορικό Copacabana Palace.

Η διοργάνωση εντάσσεται στη στρατηγική του δήμου για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ανάμεσα στις μεγάλες εορταστικές περιόδους της πόλης. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Eduardo Paes, τέτοιου είδους εκδηλώσεις δημιουργούν σημαντικά οικονομικά οφέλη, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη συναυλία μπορεί να αποφέρει έως και 777 εκατομμύρια ρεάλ.

Ήδη πριν από την εκδήλωση, η Airbnb είχε καταγράψει αυξημένη ζήτηση για καταλύματα, με επισκέπτες να καταφθάνουν από όλη τη Βραζιλία, τη Λατινική Αμερική αλλά και ευρωπαϊκές πόλεις, επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο αντίκτυπο της Shakira.

