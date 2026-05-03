Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Παναγοπούλου – «Σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας υπέροχος άνθρωπος»

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η Κατερίνα Παναγοπούλου, μετά τον αιφνίδιο χαμό ενός ανθρώπου που είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή της.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA επέλεξε να μοιραστεί τη δύσκολη αυτή στιγμή μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία και γράφοντας λόγια που αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας.

Η ανάρτηση που ραγίζει καρδιές

«Σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας υπέροχος άνθρωπος, ο πιο γλυκός και τρυφερός φίλος, ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, με σπάνια καρδιά και καλοσύνη, ανωτερότητα, μα κυρίως με την πιο ζεστή και αληθινή αγκαλιά. Δεν το πιστεύω ότι θα έγραφα ποτέ αυτές τις γραμμές και ότι δεν θα σε ξαναδώ, ότι δεν θα πάμε τις υπέροχες βόλτες μας, ότι δεν θα γελάσουμε παρέα, ότι δεν θα ονειρευτούμε, ότι δεν θα με συμβουλεύεις με αυτή τη μοναδική σου σοφία και τη σπάνια ικανότητα να μου δείχνεις πάντα την μεγάλη εικόνα σε όσα αξίζουν πραγματικά. Σε αγαπάω με όλη μου τη δύναμη, θα έχεις πάντα μια μοναδική θέση στην καρδιά μου. Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ. Ότι μας την έσκασες τόσο νωρίς. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Γιάννη», έγραψε η Κατερίνα Παναγοπούλου.

