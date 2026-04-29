Οργισμένη η Καινούργιου για τις AI εικόνες με το μωρό της – «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί»

Την έντονη αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου προκάλεσαν φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και την παρουσιάζουν να κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς πρόκειται για δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια, τονίζοντας ότι το οπτικό υλικό είναι κατασκευασμένο και δεν απεικονίζει την οικογένειά της, και υπογραμμίζοντας, παράλληλα, πως αυτό «δεν είναι το παιδί» της.

«Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! Είναι όλο AI!!! Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου!!! Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου κ συγγενών μου!!! Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός μου!», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

