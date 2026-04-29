ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 21:21
29.04.2026 20:29

Οργισμένη η Καινούργιου για τις AI εικόνες με το μωρό της – «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί»

Την έντονη αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου προκάλεσαν φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και την παρουσιάζουν να κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της. Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς πρόκειται για δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια, τονίζοντας ότι το οπτικό υλικό είναι κατασκευασμένο και δεν απεικονίζει την οικογένειά της, και υπογραμμίζοντας, παράλληλα, πως αυτό «δεν είναι το παιδί» της.

«Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! Είναι όλο AI!!! Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου!!! Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου κ συγγενών μου!!! Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός μου!», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Διαβάστε επίσης:

Αργύρης Παπαργυρόπουλος για την περιουσία του: Έχασα και τα μαγαζιά και το σπίτι, άλλα όχι την αξιοπρέπειά μου

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον γιορτάζουν την 15η επέτειο γάμου τους – Η φωτογραφία που ανέβασαν στα social media

Η viral στιγμή που η Μελάνια τραβάει το χέρι της από τον Τραμπ, όταν ποζαραν με Κάρολο-Καμίλα (Video)





ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Ανεβαίνει» ο Τσίπρας λέει η Metron Analysis, παραμένει δημοφιλής η Καρυστιανού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed στο «αντίο» του Τζερόμ Πάουελ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για δηλώσεις Ντάισελμπλουμ: «Θα ακούσουμε μισή λέξη αυτοκριτικής από τους κυβερνώντες εκείνης της περιόδου;»

Ο Προκόπης Παυλόπουλος γράφει στο «Π»: Κρίσιμα νομικά ζητήματα ενόψει των διερευνητικών - Media
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει στο σκοτάδι της ανοχής πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης 

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ

LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΚΑΛΧΑΣ

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

