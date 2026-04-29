Τι προβλέπει ο νόμος για ηλικιωμένους κατηγορούμενους; Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τον 89χρονο πιστολέρο

Απίθανο είναι να πάει φυλακή ο 89χρονος, που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο, παρά τις βαριές κατηγορίες εναντίον του.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει διαφορετική ποινική μεταχείριση για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, με το ηλικιακό αυτό όριο να επηρεάζει τόσο το στάδιο της προφυλάκισης όσο και την εκτέλεση της ποινής μετά από καταδίκη.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους τα επικρατέστερα σενάρια είναι: 1) να αποφασιστεί ο κατ’οίκον εγκλεισμός του 2) να εκτίσει την ποινή του σε ψυχιατρείο, αν η ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη διαπιστώσει ψυχιατρικά προβλήματα.

Την Πέμπτη η απολογία του

Ο ηλικιωμένος θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα αύριο Πέμπτη (30/4. Αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμεληματικές πράξεις.

Tα τρία κακουργήματα:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Τα έξι πλημμελήματα

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, θα ακολουθήσει η απόφαση για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων.

Τι υποστήριξε προανακριτικά

Ο 89χρονος προανακριτικά είπε ότι δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν, παρά μόνο να προκαλέσει «ντόρο» προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο και να πυροβολήσω, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωνε δε ότι η επίθεση ήθελε να γίνει χειμώνα για να μπορεί να φορά την καμπαρντίνα στην οποία έκρυβε την καραμπίνα, με την οποία πυροβόλησε τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα: έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ και τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους στο Πρωτοδικείο της Αθήνας.

«Επειδή όμως είχα συνεχώς δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα αποφάσισα να πάω σήμερα», συνέχισε στην απολογία του.

Πώς έφτασε στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού

Ο 89χρονος μίλησε με λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο υλοποίησε το σχέδιό του. Κάλεσε ταξί το οποίο τον μετέφερε από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ, έχοντας μαζί του και μία βαλίτσα με ρούχα, αφού μετά τις δύο επιθέσεις σκόπευε να φύγει από την Αθήνα.

«Πέρασα την είσοδο χωρίς κάποιον έλεγχο. Ο φύλακας ήταν εκεί αλλά δεν με έλεγξε, μίλαγε με άλλο άτομο. Είχα πάει και δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα […] και είχα δει ότι δεν ζητάει ταυτότητα. […] Θύμωσε η διευθύντρια γιατί τους έβριζα και ότι ήμουν διατεθειμένος να τους τουφεκίσω και δεν μου μιλούσανε. Έφυγα και αποφάσισα να πάω ξανά σήμερα. Ανέβηκα στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησα τους υπαλλήλους όχι για να τους σκοτώσω αλλά για να κάνω ντόρο».

Η δεύτερη επίθεση στη Λουκάρεως

Μετά το χτύπημα στον ΕΦΚΑ, ο 89χρονος πήρε άλλο ταξί και μετέβη στο Εφετείο.

«Πήγα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Και εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω θα μπορούσα να το κάνω εύκολα, έριξα κάτω από τα γόνατα», είπε.

«Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δυο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες. Διάλεξα το ευκολότερο γραφείο που ήταν μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα τρεις φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω γιατί δεν το χρειαζόμουν πια και έφυγα. Πριν μπω, πέταξα περίπου 5-10 φυσίγγια, δεν θυμάμαι ακριβώς, πίσω από κάτι τσίγκους στην είσοδο του Εφετείου που έχει κάτι φυτά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι πέταξε στο σημείο τις επιστολές που εξηγούσαν τους λόγους των πράξεών του.

«Σκέφτηκα εάν αύριο δεν μου έδινε χρήματα η τράπεζα, έχω λογαριασμό σε δολάρια αλλά δεν είχα μαζί μου τον αριθμό του λογαριασμού, θα έχανα το καράβι, είχα ρίξει τις ντουφεκιές μου και είτε θα πήγαινα στη φυλακή Γαλλία ή στην Ελλάδα. Αποφάσισα να πάω στα ΚΤΕΛ και να πάω στο χωριό μου. Μόλις βγήκα από το ξενοδοχείο με έπιασαν οι αστυνομικοί. Πάνω μου είχα το περίστροφο και 10 σφαίρες».

Η διαφυγή στην Ιταλία, οι πυροβολισμοί στο Στρασβούργο και το plan B

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, περιγράφει και εναλλακτικά σχέδια, που περιλάμβαναν είτε διαφυγή στις ΗΠΑ είτε επιστροφή στο χωριό του.

«Θα πήγαινα στην Ιταλία με πλοίο και μόλις έφτανα στο Στρασβούργο θα έμπαινα με το περίστροφο μέσα. Εκεί είχα πάει άλλες δύο φορές να αφήσω επιστολές και είχα δει ότι είχε φύλακα. Επειδή δεν θα μπορούσα να μπω, είχα σκεφτεί να απειλήσω τον φύλακα, να μπω μέσα, να πυροβολήσω μέσα στο γραφείο και να κάνω ντόρο. Επειτα, ήμουν προετοιμασμένος να πάω φυλακή. Αλλά σας είπα τι σκέφτηκα: τι να κάνω φυλακή στη Γαλλία, τι στην Ελλάδα. Τους πυροβολισμούς τους είχα ρίξει πια. Οπότε σκοπός μου, αφού δεν θα έφευγα, θα ήταν να πάω στο χωριό μου, στο καφενείο κάτω από τον Πλάτανο και εκεί θα έλεγα στον σερβιτόρο να πάρει την αστυνομία στην Πύλο και να έρθουν να με βρουν. Επίσης, είχα σκεφτεί και δεύτερο σχέδιο, δηλαδή να φύγω μετά τους πυροβολισμούς. Θα πήγαινα παράνομα στην Αλβανία με ταξί και από εκεί στην Αμερική, αλλά είμαι πια πολύ ηλικιωμένος για να το κάνω αυτό».

Τι είπε για τα όπλα της επίθεσης

Ο 89χρφονος απάντησε και σε ερωτήσεις για το πώς και από πού προμηθεύτηκε την καραμπίνα αλλά και το περίστροφο που βρέθηκε στην κατοχή του.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Την καραμπίνα πού τη βρήκατε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την αγόρασα πριν από τέσσερα χρόνια περίπου, 1.500 ευρώ, από κάτι γύφτους στο χωριό μου και εγώ την έκοψα. Ξέρω γιατί ήμουν μηχανικός. Δούλεψα σε εργοστάσιο. Έκοψα το κοντάκι και την κάννη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το περίστροφο πού το βρήκατε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το αγόρασα […] δεν θυμάμαι πριν από πόσα χρόνια, πάλι από κάτι γύφτους στο χωριό. Έφεραν δυο-τρία για να διαλέξω και αγόρασα αυτό που βρήκατε πάνω μου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς ξέρατε να χρησιμοποιείτε τα όπλα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είχα ρίξει στα χωράφια μου στο σπίτι, στο χωριό και με δύο άλλα όπλα

Διαβάστε επίσης

Η εμμονή με τα μάγια, οι απειλητικές επιστολές στον Άρειο Πάγο και η οξυθυμία – Τι λέει η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ

Η προανακριτική απολογία του 89χρονου: «Αν ήθελα να τους σκοτώσω θα μπορούσα να το κάνω, ήμουν προετοιμασμένος να πάω φυλακή»

Επίθεση 89χρονου: Προμελέτη δείχνουν τα στοιχεία – Αγόρασε όπλα πριν από 5 χρόνια, είχε μετρητά και εισιτήριο για τη διαφυγή του