Αποτέλεσμα πολυετούς σχεδιασμού φαίνεται ότι ήταν η επίθεση του 89χρονου με πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και το Εφετείο, όπως καταδεικνύουν τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας για το αιματηρό περιστατικό με τους 5 τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών ότι είχε αγοράσει τα δύο όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια από Ρομά στην περιοχή της Καλαμάτας. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι τροποποίησε την καραμπίνα, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να χωρά κάτω από την καμπαρντίνα του και να μπορεί να τη μεταφέρει χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Το γεγονός ότι είχε προμηθευτεί τα όπλα χρόνια πριν, σε συνδυασμό με τον τρόπο που τα είχε μετασκευάσει, εκτιμάται από τους αστυνομικούς ως ένδειξη ότι ο 89χρονος σχεδίαζε εδώ και καιρό την επίθεση, την οποία υλοποίησε την Τρίτη (28/4). Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό.

Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι για το απόγευμα της Τετάρτης με πλοίο της γραμμής προς Ανκόνα της Ιταλίας. Επιπλέον, ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε χθες το πρωί από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού παρέδωσε στις αρχές μια βαλίτσα και ένα σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του ο δράστης.

Τι περιείχε το σακίδιο πλάτης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά την έρευνα στις χειραποσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε φακέλους που περιείχαν συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ. Στη βαλίτσα του βρέθηκαν ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, ξυραφάκια, τα φάρμακά του, ακόμη και το πιεσόμετρο του, καθώς και το διαβατήριό του, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

Εκτός από το περίστροφο με τα έξι φυσίγγια που βρέθηκε πάνω του μετά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις τσέπες του οκτώ ακόμη φυσίγγια για περίστροφο και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, καθώς και 300 ευρώ. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν ένα όπλο ρέπλικα και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Την ίδια ώρα, κοντά στο Πρωτοδικείο, στο σημείο όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία φέρεται να πέταξε ο δράστης μετά τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό των τεσσάρων υπαλλήλων.

Ο 89χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη στη 1.00 το μεσημέρι, ενώ μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, θα ακολουθήσει η απόφαση για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων.

Η άδεια για κυνηγετικό όπλο και η ανάκλησή της

Τον Ιούλιο του 2018 είχε εκδώσει άδεια για κυνηγετικό όπλο με γνωμάτευση ψυχιάτρου που τον έκρινε ικανό. Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου προκάλεσε επεισόδιο με εισαγγελέα και ψυχίατροι που τον εξέτασαν στο Δαφνί έκριναν απαραίτητο τον εγκλεισμό του όπως και έγινε με εισαγγελική εντολή και ακολούθησε άρση της άδειας οπλοφορίας του.

Τότε ο δράστης είχε έρθει σε φραστική αντιπαράθεση με την εισαγγελέα στο γραφείο της, εξαιτίας της αρνητικής για εκείνον δικαστικής εξέλιξης, στην διαμάχη του με τον ασφαλιστικό οργανισμό και είχε ακουμπήσει τέσσερις σφαίρες πάνω στο γραφείο της με αποτέλεσμα να διατάξει τον εγκλεισμό του.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορός του είπε πως ο 89χρονος έκανε λόγο για «απελπισία και αγανάκτηση» που όπλισε το χέρι του.

«Έτοιμος» να… τουφεκίσει και τον εισαγγελέα ο 89χρονος – Ο διάλογος στο εισαγγγελικό γραφείο

Την ίδια ώρα και ενώ ο 89χρονος πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα για να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, αίσθηση προκαλεί ο διάλογός του με τον λειτουργό.

Φθάνοντας στο εισαγγελικό γραφείο, ο κατηγορούμενος χαιρετούσε τους δημοσιογράφους μέσα από το αυτοκίνητο, ενώ όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον εισαγγελέα, όταν εκείνος τον ρώτησε αν θα πρέπει να τον φοβάται, ο 89χρονος ασπάντησε «ναι, γιατί θα σε τουφεκίσω κι εσένα»!

Συγκεκριμένα, όταν μπήκε στο γραφείο του, ο Εισαγγελέας είπε στον 89χρονο πιστολέρο: «θα πρέπει να σε φοβάμαι;». Ο ηλικιωμένος απάντησε αμέσως: «ναι, να με φοβάσαι». Ο Εισαγγελέας αναρωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να τον φοβάται και ο ηλικιωμένος απάντησε: «Γιατί θα σε τουφεκίσω και εσένα!»



Σοκάρουν οι φωτογραφίες από τον ΕΦΚΑ – Καρέ καρέ η εισβολή του 89χρονου

Εντωμεταξύ, στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες, από κάμερες κλειστού κυκλώματος στα γραφεία του ΕΦΚΑ, που αποτυπώνουν την εισβολή του 89χρονου πιστολέρο ο οποίος, χθες, άνοιξε πυρ εκεί αλλά και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Πρόκειται για φωτογραφίες που προέκυψαν από σχετικό βιντεοληπτικό υλικό και καταγράφουν τον ηλικιωμένο να προχωρά έξω από το κτίριο αλλά και να εισέρχεται σε αυτό, ενώ στα επόμενα καρέ, αποτυπώνεται η αναστάτωση που έχει προκληθεί στο χώρο, μετά την επίθεση.

Δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του ηλικιωμένου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.



«Αν ήθελα θα τους σκότωνα αλλά το έκανα για τον ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος

«Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα». Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς ο 89χρονος.

Ο άνδρας εξήγησε πως έφυγε από το σπίτι του και έφθασε στον Κολωνό με ταξί το οποίο είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα. Μαζί του είχε μια βαλίτσα με διαβατήριο, ταυτότητα κλπ.



«Είχα κανονίσει μετά τον ΕΦΚΑ να πάω με το ταξί στην Πάτρα. Αλλά ο ταξιτζής έφυγε. Έτσι πήγα και πήρα άλλο ταξί για να μεπάει στην Λουκάρεως (Εφετείο). Βγαίνω από την Λουκάρεως, ήξερα από πού να πάω για να αποφύγω τους ελέγχους. Μόλις βγήκα πήρα άλλο ταξί και του λέω πήγαινε με στα ΚΤΕΛ. Αρχικά σκέφτηκα να πάω Καλαμάτα και να μην φύγω καθόλου. Να πάω την επόμενη στο καφενείο και να πω να πάρουν την αστυνομία. Μετά ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει για να με πάει Πάτρα. Του έδωσα 250 ευρώ και με πήγε», περιέγραψε.



«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», πρόσθεσε.



Επιπλέον, ο 89χρονος σημείωσε πως όταν έφθασε στην Πάτρα, σκέφτηκε να βγάλει εισιτήριο για Ιταλία ή για Γαλλία, προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο.



«Τι να πάω φυλακή στην Ελλάδα, τι να πάω στη Γαλλία. Και στο Στρασβούργο στον αέρα θα έριχνα, όχι εναντίον κάποιου. Μετά πήγα στο ξενοδοχείο γιατί δεν έβρισκα εισιτήριο για εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία», κατέληξε.

