Θρίλερ με τον 89χρονο που τραυμάτισε 5 άτομα σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Άφαντος παρά το ανθρωποκυνηγητό – Πώς ξέφυγε, μαρτυρίες-σοκ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 89χρονου, ο οποίος πυροβόλησε με καραμπίνα και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους σκορπίζοντας τον τρόμο, με δύο διαδοχικές επιθέσεις που πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, καθώς παραμένει άφαντος.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του.

Οι τραυματίες, ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ και τέσσερις γυναίκες, δικαστικοί υπάλληλοι, που βρίσκονταν σε γραφείο στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, δίπλα στο Εφετείο, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

H ανακοίνωση του Ευθρού Σταυρού για τους τραυματίες

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι πέντε τραυματίες από καραμπίνα από την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν τα τραύματά τους αντιμετωπίζονται συντηρητικά.

Το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα 28/04/2026 διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΓΝΑ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ” μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο.

Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.

Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο ΓΝΑ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ” άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον. Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά».

Η πρώτη επίθεση στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό

Το θρίλερ, που σήμανε συναγερμό στις Αρχές, ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος, ο οποίος φέρεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας και φιλοξενείτο σε ανιψιά του στα Άνω Πατήσια, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, κρύβοντας την καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε, μετέβη με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμeικό, εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Επόμενος σταθμός του δράστη τα δικαστήρια στη Λουκάρεως – Τα σημειώματα που άφησε φεύγοντας

Ο δράστης, φεύγοντας από τα γραφεία του ΕΦΚΑ, μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμα μια δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

Στη συνέχεια άφησε το όπλο πάνω σε ένα γραφείο και εξαφανίστηκε.

Κάποιοι άλλοι υπάλληλοι επιχείρησαν να τον ακολουθήσουν, αλλά φοβήθηκαν μήπως έχει και άλλο όπλο και σταμάτησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος φεύγοντας από Ειρηνοδικείο άφησε τρεις φακέλους, λέγοντας ότι εκεί υπήρχαν όλα όσα τού όπλισαν το χέρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι φάκελοι περιέχουν σημειώματα που αναφέρουν διάφορα, σχετικά με το γεγονός ότι ο 89χρονος δεν κατάφερε να πάρει ποτέ σύνταξη.

«Έτρεχε έντρομος ο κόσμος, είμαστε χωρίς φύλαξη» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Εν τω μεταξύ σοκάρουν οι μαρτυρίες για όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίθεσης του 89χρονου σε ισόγειο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών στη Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο).

Ο Σωτήρης Τριπολιτσιώτης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, βρισκόταν στο κτήριο την ώρα του περιστατικού. Όπως περιγράφει, άκουσε τους πυροβολισμούς και λίγο αργότερα αντίκρισε τραυματισμένες συναδέλφισσές του και αίματα στο πάτωμα.

«Ανησυχήσαμε όλοι, βγήκαμε στο διάδρομο και ακούσαμε πως υπάρχει ένα ένοπλος. Υπήρξε πανικός όλοι έτρεχαν να κρυφτούν. Όταν πέρασε λίγη ώρα, μάθαμε ότι το όπλο που ήταν μια κοντόκανη καραμπίνα, την παράτησε κάπου και έφυγε προς τα έξω. Μπήκαμε στο γραφείο και είδαμε ότι τέσσερις συναδέλφισσές μας είχαν τραυματιστεί. Κυρίως στα πόδια, γιατί πυροβόλησε προς το πάτωμα και τραυματίστηκαν από τα σκάγια. Η μία λίγο περισσότερο στο πόδι της. Υπήρχαν αίματα, υπήρχε μεγάλη αναστάτωση, πανικός. Έτρεμαν από την ανησυχία και τον πανικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ασφάλειας του κτηρίου στη Λουκάρεως, επισήμανε ότι πρόκειται για το μοναδικό κτήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών χωρίς επαρκή φύλαξη. Όπως σημείωσε, σε αντίθεση με άλλες δικαστικές εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν έλεγχοι εισόδου με μηχανήματα X-Ray.

Ο ίδιος προανήγγειλε άμεσες ενέργειες από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων, με έκτακτη συνεδρίαση εντός της ημέρας, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί λύση στο ζήτημα της ασφάλειας.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, πρόσθεσε ότι συνάδελφός του επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη όταν εκείνος άφησε το όπλο, ωστόσο σταμάτησε όταν τον είδε να βγάζει κάτι από την τσέπη του. Ήταν η στιγμή που ο 89χρονος έβγαλε τους φακέλους και είπε: «Εδώ είναι οι λόγοι για τους οποίους έγινε αυτό που έγινε».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αμπαρκιώτης, σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν στην είσοδο του κτηρίου, επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη ενημερωθεί το διοικητικό συμβούλιο του ΔΣΑ, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες, με στόχο να ζητηθεί η λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας στο συγκεκριμένο κτήριο, αλλά και συνολικά στις δικαστικές υπηρεσίες.

Να σημειωθεί και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει πρωτοφανής την επίθεση στο Εφετείο και αναφέρει ότι είναι αφύλακτα τα δικαστήρια, ενώ καλεί την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της.

Με ψυχιατρικό ιστορικό ο δράστης – Οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη κάνει έρευνα στο σπίτι της ανιψιάς του δράστη στα Πατήσια, ακόμα και στο σπίτι του στην Καλαμάτα προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με το που μπορεί να βρίσκονται, ενώ ταυτόχρονα ερευνά λεωφορεία αστικά και του ΚΤΕΛ και όλα τα μέσα μεταφοράς, σε συνεργασία με τις εταιρείες, αναζητώντας τα ίχνη του.

Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι ο 89χρονος στο παρελθόν και συγκεκριμένα 2018, είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή κατόπιν εισαγγελικής εντολής που εκτελέστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Γιατί διέφυγε ανενόχλητος- Τι απαντά η αστυνομία

Όσον αφορά στο γεγονός ότι ο δράστης κατάφερε να κινηθεί χωρίς να εντοπιστεί μετά και από τις δύο επιθέσεις, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι, ως προς το χρονικό της πρώτης επίθεσης στα γραφεία του ΕΦΚΑ, την 10:31 ώρα, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για ένοπλο συμβάν, με την πληροφορία ότι ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το σημείο. Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν εκεί μετά από δύο λεπτά και παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία υπάλληλο, με εφαρμογή αιμοστατικού επιδέσμου (τουρνικέ), έως την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την αρχική εικόνα, ο δράστης περιγραφόταν ως ηλικιωμένος και είχε απομακρυνθεί πεζός. Άμεσα δόθηκε εντολή ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, με εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι και επιτήρηση σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό κ.λπ).

Στις 11:17, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε νέα κλήση για ένοπλο άτομο που εισήλθε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, με τη σημείωση ότι είχε ήδη αποχωρήσει από τον χώρο, ενώ είχαν προηγηθεί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων γυναικών υπαλλήλων. Στον χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όπλο που εγκατέλειψε ο δράστης, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν καραμπίνα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης φέρεται και από αυτό το σημείο να απομακρύνθηκε πεζός.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της ΕΛΑΣ, λόγω του γεγονότος ότι ο δράστης κινείτο σε πυκνό αστικό ιστό, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με ελέγχους και μπλόκα στην ευρύτερη περιοχή, για να εμποδίσουν τη διαφυγή του.

Επισημαίνουν επίσης ότι προτεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων ήταν η διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των εργαζομένων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σημειώνεται ακόμα ότι, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το συμβάν στα δικαστήρια, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άτομο που δήλωσε συγγενικό πρόσωπο του δράστη, γνωστοποιώντας τα στοιχεία του, καθώς και ότι πρόκειται για άτομο το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Η στιγμή που ο 89χρονος βγαίνει ατάραχος από τα γραφεία του ΕΦΚΑ (video)

Την στιγμή που ο 89χρονος με την καραμπίνα αποχωρεί από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Ο89χρονος στις 10:46 φαίνεται να βγαίνει από το κτίριο όπου λίγα λεπτά πριν έχει σκορπίσει τον πανικό, πυροβολώντας εντός του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο στο πόδι.

Ο ηλικιωμένος φεύγει ατάραχος, κρατώντας με το δεξί του χέρι την καραμπίνα, ενώ φαίνεται να φορά μια καμπαρντίνα και ένα καπέλο. Προχωρά με αρκετά γρήγορο βήμα και χάνεται στα στενά πίσω από την οδό Πειραιώς.

