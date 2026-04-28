Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Σκιάθο – Έγινε αισθητός και στην Αττική

Ισχυρός σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σκιάθο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός έγινε παραθαλάσσια στις 14:12, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Σκιάθου.
Το εστιακό βάθος ήταν στα 13,1χλμ και ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
