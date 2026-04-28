Κεραμεικός: Η στιγμή που ο 89χρονος βγαίνει ατάραχος από τα γραφεία του ΕΦΚΑ (video)

Την στιγμή που ο 89χρονος με την καραμπίνα αποχωρεί από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Ο 89χρονος στις 10:46 φαίνεται να βγαίνει από το κτίριο όπου λίγα λεπτά πριν έχει σκορπίσει τον πανικό, πυροβολώντας εντός του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο στο πόδι.

Ο ηλικιωμένος φεύγει ατάραχος, κρατώντας με το δεξί του χέρι την καραμπίνα, ενώ φαίνεται να φορά μια καμπαρντίνα και ένα καπέλο. Προχωρά με αρκετά γρήγορο βήμα και χάνεται στα στενά πίσω από την οδό Πειραιώς.

Αμέσως μετά, κινήθηκε στη Λουκάρεως και στο Εφετείο, όπου τραυμάτισε τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους.

