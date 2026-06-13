Ο κρατικός… Κανένας είναι παρών και στη Θράκη

Στο κλείσιμο του Αΐντ βρέθηκα στην Ξάνθη. Μουσουλμάνοι και χριστιανοί γεμίζουν την αγορά, στο κέντρο της πόλης, αλλά και αργότερα το απόγευμα και τη νύχτα στα μπαράκια, στα γραφικά στενά της Παλιάς Πόλης. Νέοι άνθρωποι απολαμβάνουν τις ομορφιές της χαλάρωσης του Σαββατοκύριακου. Ο φοιτητόκοσμος ρουφά αχόρταγα τη ραστώνη λίγες ημέρες πριν από τις εξετάσεις.

Εκεί, σε μία στροφή, ανοιχτή η μεγάλη πόρτα του παλαιού δημαρχείου. Νέοι προσκαλούν τους περαστικούς να περάσουν στην κλειστή αυλή του κτηρίου. Ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι εξελίσσεται η παρουσίαση του νέου πρωτοτύπου κινητήρα με ηλεκτροκίνηση της αγωνιστικής ομάδας του Πολυτεχνείου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου. Δεν υπήρχε καρέκλα να καθίσεις!

Σύντομες περιεκτικές ομιλίες ομάδων και υποομάδων που συνεργάστηκαν για την τροποποίηση του κινητήρα στην ηλεκτροκίνηση και την προσαρμογή του πρωτοτύπου στις τεχνολογικές απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής εμπειρίας, μετά το κύπελλο της πρωτιάς που εξασφάλισαν την προηγούμενη περίοδο. Ανταγωνίστηκαν πανεπιστήμια με αστείρευτες οικονομικές δυνατότητες και μεγαλύτερη τεχνολογική εμπειρία. Και νίκησαν!

Οι χορηγοί τους από τοπικά μηχανουργεία της Θράκης, μεγάλες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες… Απουσία των κρατικών γραμματειών και υπουργείων που έχουν αρμοδιότητα στην έρευνα και την τεχνολογία. Ο Κανένας παρών και εδώ. Όμως ο ιδιωτικός τομέας, ενθουσιασμένος από το πανεπιστημιακό έργο, δεν απουσιάζει από την πρώτη στιγμή της κοινής προσπάθειας.

Όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, προσκλήθηκαν οι παριστάμενοι να πλησιάσουν στο πρωτότυπο, να το ακουμπήσουν και ίσως να αισθανθούν τους παλμούς των φοιτητικών επιδιώξεων. Μας κάλεσαν να αφουγκραστούμε τις αγωνίες, τους κόπους, τα ξενύχτια φοιτητών και διδασκόντων για να ετοιμαστεί το νέο όχημα που θα φέρει ένα βήμα πιο μπροστά τη γνώση και πιθανώς μία νέα αγωνιστική νίκη.

Έψαξα περισσότερο για τα ΜΜΕ, πανελλαδικής εμβέλειας, αλλά και για την κρατική τηλεόραση που εδρεύει στη βόρεια Ελλάδα. Στη Θράκη και στη Μακεδονία, που επιθυμούμε να αποτελέσουν το όχημα προόδου και συνεργασιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βαλκανική. Μόνο ένα τοπικό κανάλι με τις περιορισμένες δυνατότητες προβολής του γεγονότος και τη μία κάμερα που κάλυπτε με ιδιαίτερη μέριμνα το γεγονός.

Οι φοιτητές πολύ επικοινωνιακοί. Ενημέρωναν τους ενδιαφερόμενους ότι κάθε έρευνα για την αγωνιστική επιτυχία τους διευρύνει το γνωστικό τους πεδίο, αναδεικνύει διεθνώς το Πολυτεχνείο τους, ανοίγει απεριόριστες προοπτικές μελλοντικής τους απασχόλησης. Δύο ώρες γεμάτες αισιοδοξία για το μέλλον στην πολυπολιτισμική Θράκη.

Ζόφος και αγωνία για το μέλλον

Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες, στη Μέση Ανατολή, στη Μόσχα, στο Κίεβο ζόφος και αγωνία για το μέλλον του κόσμου. Εκεί είναι παρόντες όλοι, κυβερνήσεις, επιχειρηματικά συμφέροντα, βιομηχανία του πολέμου, και στο τραπέζι των συνομιλίων οι χάρτες από πολεμικές επιχειρήσεις, βομβαρδισμούς, φωτογραφίες καταστροφής και θανάτου. Λείπει παντελώς το Διεθνές Δίκαιο, παρότι όλοι το επικαλούνται.

Οι επιτιθέμενοι και οι αντιμαχόμενοι την ίδια κοινή βάση συζήτησης επικαλούνται, αλλά κανένας δεν συμβάλλει δημιουργικά στη συζήτηση. Ακόμα και σε στιγμές που οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων ανακοινώνουν ελάχιστη προοπτική λήξης των εχθροπραξιών, η βία επανέρχεται άμεσα στο πεδίο του πολέμου για να υποσκάψει ό,τι ενθαρρυντικό προς την εκτόνωση διανοίγεται με τις διαπραγματεύσεις. Ευτυχώς, η διπλωματία ακόμη διατηρεί – έστω και ασθενείς – διαύλους επικοινωνίας.

Στο Ιράν ο άφαντος θρησκευτικός ηγέτης επαναλαμβάνει φετφάδες του εκλιπόντος πατρός του. Ισχυρίζεται ότι η χώρα του δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά πάντοτε με τους δικούς του όρους για τη διαχείριση του πυρηνικού προγράμματος. Καθίσταται ακόμα πιο αναξιόπιστο το θρησκευτικό κράτος όταν απαιτεί από την ηγεσία της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας να μην προβαίνει σε ανακοινώσεις που αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει παρανόμως η Τεχεράνη.

Η τρομοκρατία που ασκείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ αποσταθεροποιεί τη διεθνή κοινότητα, που θα υποχρέωνε τον παραβάτη, με συνολική πίεση να αποδεχθεί για τα Στενά το status quo ante. Ελευθεροπλοΐα για όλους, ώστε να μειωθούν τα ασφάλιστρα και να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατόν η κανονική ροή ενέργειας προς τις διεθνείς αγορές.

Σε σπιράλ απόγνωσης οι πολίτες

Στην Αθήνα οι πολιτικές δυνάμεις επιλέγουν τακτικές αποδυνάμωσης των ελληνικών θέσεων με προβολή ψευδών ειδήσεων εις βάρος της ίδιας της χώρας. Όμως και ο πολίτης που γνωρίζει τη σθεναρή διεθνή στάση της χώρας οδηγείται σε ένα σπιράλ απόγνωσης όταν βομβαρδίζεται συνεχώς με ειδήσεις που αναφέρονται σε διεφθαρμένο κράτος, χρηματιζόμενους πολιτικούς, ανεπαρκείς δημοσίους υπαλλήλους, υποκινούμενους επιχειρηματίες, πολίτες του «καναπέ».

Όμως ουσιαστικά την καθημερινότητα όλων δυσχεραίνουν η ακρίβεια, τα χαμηλά εισοδήματα οι χαμηλές συντάξεις. Η βίαιη κρατική αφαίρεση ποσών που ο εργαζόμενος πλήρωσε για ένα αξιοπρεπές «εφάπαξ» μελαγχολεί τον πολίτη. Το ψυχολογικό βάρος πολλαπλασιάζεται από το «αθρήνητο» εθνικό πένθος μετά τα Τέμπη. Απαιτείται λύση της τραγωδίας, όχι επειδή πολιτικοί σχηματισμοί καταγγέλλουν, αλλά επειδή η κοινωνία όλη, πέρα από ιδεολογικές τοποθετήσεις και ιδεοληψίες, αξιολογεί αρνητικά τις πολιτικές επιδόσεις στο θέμα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων.

Το 41% των Ελλήνων εξέλεξε ηγεσία που αντιμετωπίζει άμεσα τις κρίσεις από το εξωτερικό (Έβρος 2020), αλλά και όσες «έσκασαν στα χέρια της» κατά τη διακυβέρνηση της χώρας.

Όσο κυριαρχούν στην πολιτική συζήτηση τα προβλήματα της ακρίβειας, της αδυναμίας αποκατάστασης των εισοδημάτων που έχουν αφαιρεθεί βιαίως από τους πολίτες και της αντιμετώπισης με όρους υψίστης προτεραιότητος του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών η εξωτερική μας πολιτική θα αρχίσει να στηρίζεται σε «πήλινα πόδια» εξαιτίας της μακράς προεκλογικής περιόδου στην οποία έχουμε εισέλθει έως τον Μάρτιο του 2027.

Διεθνείς προκλήσεις

Στην περιφέρειά μας οι διεθνείς προκλήσεις συνεχίζονται. Η Αθήνα ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα. Οι συμμαχίες όλων των επιλογών μας έχουν ενισχυθεί. Η τουρκική επιθετικότητα, όπως εκφράζεται συχνά πυκνά από τους υπουργούς και ακραίους τουρκικούς κύκλους, σπανιότερα από το Πρόεδρο Ερντογάν, δεν απαιτεί για την αντιμετώπισή της μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο. ΗΠΑ και Ε.Ε. αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που δημιουργεί η τουρκική πολιτική, πλησιέστερα στη Μόσχα και μακρύτερα από Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες.

Ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων τοποθετεί τη χώρα μεταξύ των συμμάχων με σταθερή δημοκρατία και καλά ασκημένο επιχειρησιακό στρατιωτικό προσωπικό. Το πλεονέκτημα της ελληνικής διπλωματίας επιχειρούν να αποδυναμώσουν εξωτερικοί παράγοντες αξιοποιώντας το λεκτικό που αναπτύσσουν χωρίς ισχυρό πολιτικό και νομικό λεκτικό ορισμένοι περιθωριακοί κομματικοί σχηματισμοί.

Οι μεθοδεύσεις αυτών εξουδετερώνονται επιτυχώς και με σχετική ευκολία. Είναι σημαντικό το πλήγμα που υφίσταται η κυβερνητική αξιοπιστία από τις διοικητικές, οικονομικές, εισοδηματικές, κοινωνικές αδυναμίες και από το βουβό πένθος των Τεμπών, που δεν ξεσκεπάζει ο πολίτης, τα οποία αποτελούν πολύ σοβαρούς παράγοντες που απειλούν τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Όλα τα σοβαρά θέματα που ανησυχούν τους πολίτες «αρτηριοσκληρύνονται» επικίνδυνα από τη μακροχρόνια παραμονή τους στην πρώτη γραμμή ανησυχιών κάθε Έλληνα.

Σταδιακά και με ευκολία, επειδή υπάρχουν χειροπιαστά δείγματα, αποδεχόμαστε ότι η απειλή του γείτονα είναι αντιμετωπίσιμη. Η σιγουριά που ανακτάται επιτρέπει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, την αποδοχή των προϊόντων της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, τη διεθνή πιστοποίηση για μία χώρα σταθερότητας για επενδύσεις και εξειδικευμένες δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Τα διεθνή κριτήρια που αναβαθμίζουν τη χώρα μας δεν αρκούν για να πείσουν τους πολίτες, κυρίως όσους θεωρούν ότι υπάρχουν μεγάλα ρήγματα αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας στη διακυβέρνηση της χώρας.

Απαιτείται αντιμετώπιση των θεμάτων που θέτει ο πολίτης

Η αξιοπιστία που εκπέμπει διεθνώς ο πρωθυπουργός και καταγράφεται επίσης στο εσωτερικό της χώρας σε λίγο δεν θα επαρκεί για τη διατήρηση της κυβερνητικής σταθερότητας. Απαιτούνται άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των θεμάτων που θέτει ο πολίτης στην πρώτη γραμμή της φανερής και της απόκρυφης ατζέντας του. Η διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας αφορά πολιτικούς και ψηφοφόρους. Το εκλογικό σώμα ορίζει την πορεία που απαιτεί για τη διακυβέρνησή του και συνεπώς για τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας.

Προτεραιότητα παραμένει η διεθνής παρουσία μας και η λειτουργία της δημοκρατίας μας. Όταν γνωρίσουμε τους εαυτούς μας θα αντιληφθούμε ευκολότερα την πολιτική Ερντογάν, τις θρησκευτικές και πολιτικές προτεραιότητες της Μόσχας, το αμυντικό δόγμα του ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Οι διεθνείς και ενεργειακές προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και οι μεθοδεύσεις της Τεχεράνης δεν θα λείψουν από την καθημερινή μας ανάλυση. Θα μπορέσουμε ως εκλογικό σώμα να αναλύσουμε ψυχραιμότερα τα δεδομένα και να αξιολογήσουμε προτεραιότητες για τα εθνικά μας συμφέροντα.

Με επιτεύγματα, όπως των φοιτητών του Πολυτεχνείου Ξάνθης, αναδεικνύονται προοπτικές πολιτικής, διπλωματικής και κοινωνικής εξασφάλισης. Σταθερό κοινωνικό περιβάλλον προστατεύει την κοινωνία από τον λαϊκισμό και τη διάδοση ψευδών γεγονότων, όπως η συχνά εμφανιζόμενη θλιβερή ανάλυση, κατά την οποία «η Θράκη κανοναρχείται από το τουρκικό προξενείο». Αιδώς, Αργείοι…

* Ο Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου είναι πρέσβης ε.τ.

Διαβάστε επίσης:

ΚΚΕ: Μάχη για να κρατήσει τις δυνάμεις του – Καταγγέλλει τα «παζάρια» στην Κεντροαριστερά

Τσίπρας: Αρχίζει τις εξορμήσεις, ετοιμάζει τα προσωρινά όργανα

Μαρτύριο της σταγόνας για τη ΝΔ: Έτοιμος ο Σαμαράς, αλλά παίζει με τα νεύρα τους για τον χρόνο ίδρυσης του κόμματος











