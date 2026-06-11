Καύσιμα, τρόφιμα και ενοίκια οδηγούν νέο κύμα ανατιμήσεων στην καθημερινότητα των νοικοκυριών

Πυρ ομαδόν σε καύσιμα, τρόφιμα και ενοίκια καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάιο, δείχνοντας ότι η οριακή επιβράδυνση του πληθωρισμού δεν έχει ακόμη περάσει στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Η βενζίνη είναι ακριβότερη κατά 21,5% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, το φυσικό αέριο κατά 21%, ενώ σε άλλες κατηγορίες καυσίμων οι αυξήσεις φτάνουν το 34,8%. Την ίδια ώρα, τα αεροπορικά εισιτήρια καταγράφουν άνοδο 19,2%, ανεβάζοντας το κόστος των μετακινήσεων ενόψει της θερινής περιόδου.

Στο τραπέζι των καταναλωτών η εικόνα παραμένει εξίσου πιεστική. Το μοσχάρι εμφανίζει ανατίμηση 17,6%, το αρνί και το κατσίκι 16,2%, ενώ αυξήσεις καταγράφονται σε μια σειρά βασικών προϊόντων διατροφής που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών.

Αυτή είναι η εικόνα πίσω από τον πληθωρισμό του Μαΐου, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής διαμορφώθηκε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο. Πρόκειται για μια μικρή αποκλιμάκωση που δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική εικόνα, καθώς οι μεγαλύτερες αυξήσεις εξακολουθούν να εντοπίζονται σε κατηγορίες δαπανών που απορροφούν σημαντικό μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Η ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,5%, με τις ανατιμήσεις να επεκτείνονται σε κρέατα, αλλαντικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, φρούτα, λαχανικά και καφέ. Η υποχώρηση της τιμής του ελαιολάδου κατά 11,1% αποτελεί μία από τις λίγες εξαιρέσεις σε μια αγορά που συνεχίζει να κινείται ανοδικά. Μειώσεις καταγράφηκαν επίσης σε ορισμένα δημητριακά πρωινού και σε κατηγορίες ψαριών, χωρίς όμως να ανατρέπεται η γενικότερη τάση.

Εξίσου έντονες παραμένουν οι πιέσεις στη στέγαση. Η συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψε αύξηση 11,6% μέσα σε έναν χρόνο, με τα ενοίκια να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν και στις δαπάνες επισκευής και συντήρησης κατοικιών, στις υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, στον ηλεκτρισμό, στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Η άνοδος των ενοικίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επηρεάζει άμεσα χιλιάδες νοικοκυριά που ήδη βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένο κόστος διαβίωσης. Μάλιστα, στις μισθώσεις όπου η αναπροσαρμογή συνδέεται με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, η αύξηση για τον Ιούνιο διαμορφώνεται στο 3,9% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στις μεταφορές. Η σχετική κατηγορία αυξήθηκε κατά 11,5%, καθώς εκτός από τα καύσιμα ακριβότερα έγιναν τα καινούργια αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά, οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων, καθώς και οι αεροπορικές μεταφορές. Οι αυξήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά προετοιμάζεται για την κορύφωση της τουριστικής σεζόν, με το κόστος μετακίνησης να αποτελεί βασικό παράγοντα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης στην Υγεία, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,2%, κυρίως λόγω ακριβότερων ιατρικών υπηρεσιών και νοσοκομειακής περίθαλψης. Στην Εκπαίδευση η άνοδος έφθασε το 2,8%, ενώ στην κατηγορία «Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια» οι τιμές αυξήθηκαν κατά 8,5%, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση στον κλάδο των υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή, που χρησιμοποιείται για τις συγκρίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξήθηκε κατά 4,9% τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Τα στοιχεία του Μαΐου έρχονται επίσης να δοκιμάσουν τις προβλέψεις για την πορεία των τιμών το 2026. Η κυβέρνηση αναθεώρησε στα τέλη Απριλίου την πρόβλεψή της για τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό στο 3,2%, από 2,2% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών παραμένουν υψηλότερες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πληθωρισμό 3,7% για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ 4,2%, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τοποθετεί τον πήχη στο 3,5%.

Παρά τη σταθεροποίηση του γενικού δείκτη σε μηνιαία βάση τον Μάιο, η εικόνα που προκύπτει από τα επιμέρους στοιχεία δείχνει ότι οι βασικές εστίες ακρίβειας παραμένουν ενεργές. Καύσιμα, ενέργεια, τρόφιμα, μεταφορές και στέγαση εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις, διατηρώντας το κόστος ζωής σε υψηλά επίπεδα και αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πόσο γρήγορα μπορεί να επιστρέψει ο πληθωρισμός σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα.

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