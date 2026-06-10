Οδηγός για τις συντάξεις του Δημοσίου: Ποιοι δικαιούνται τις αυξήσεις-ανάσα και τα αναδρομικά

Σημαντικές διορθωτικές κινήσεις και γενναίες αυξήσεις στις αποδοχές ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Δημοσίου φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται να αποκαταστήσει μια σειρά από χρόνιες στρεβλώσεις, ορίζοντας ότι οι συντάξεις των συγκεκριμένων λειτουργών θα ανέρχονται πλέον στο ογδόντα τοις εκατό των συντάξιμων αποδοχών που αντιστοιχούν στους εν ενεργεία συναδέλφους τους.

Η ρύθμιση αφορά περίπου πέντε χιλιάδες δικαιούχους, οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και διατήρησαν το προγενέστερο συνταξιοδοτικό καθεστώς. Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της παρέμβασης είναι η αναδρομική ισχύς της για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, με το μέσο μηνιαίο όφελος από τον επανυπολογισμό να εκτιμάται στα εκατό ευρώ, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα αναδρομικά ποσά από την ημερομηνία της αποχώρησής τους.

Για να γίνει απόλυτα κατανοητό το ποιοι είναι οι ωφελούμενοι, το νομοσχέδιο εξειδικεύει με ακρίβεια τις κατηγορίες των δικαιούχων, εστιάζοντας πρωτίστως σε όσους υπέστησαν πλήρη ανικανότητα για εργασία, δηλαδή ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό και άνω πιστοποιημένο από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, πολιτικοί ή στρατιωτικοί, οι οποίοι έχασαν την ικανότητα εργασίας εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, δολοφονικής επίθεσης ή κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

Δικαιούχοι είναι τόσο οι έμμισθοι όσο και οι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί, ενώ στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται επίσης υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, μέλη διοικητικών συμβουλίων και υπάλληλοι νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα. Στο ίδιο προστατευτικό πλαίσιο εντάσσονται πλέον και οι παθόντες σιδηροδρομικοί, καθώς και όσοι δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή θανάτου που συνδέεται άμεσα και αποδεδειγμένα με την υπηρεσία τους. Μάλιστα, για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής εν υπηρεσία, η σύνταξη της οικογένειας θωρακίζεται, καθώς ορίζεται ότι θα αντιστοιχεί σε υπάλληλο με τριάντα πέντε έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τα πραγματικά έτη που είχε συμπληρώσει ο θανών.

Στο μικροσκόπιο του νέου τρόπου υπολογισμού μπαίνει ο βασικός μισθός του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου εξόδου, ο οποίος θα προσαυξάνεται με συγκεκριμένα επιδόματα ανά κλάδο, υπό την απαράβατη βέβαια προϋπόθεση αυτά να έχουν υποστεί ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ κύριας σύνταξης.

Αναλυτικότερα, στις συντάξιμες αποδοχές ενσωματώνονται η πάγια αποζημίωση και η προσαύξηση χρόνου υπηρεσίας για τους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το επίδομα διδασκαλίας και έρευνας για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των πανεπιστημίων και των στρατιωτικών σχολών, καθώς και το νοσοκομειακό επίδομα και οι ειδικές συνθήκες άσκησης ιατρικού έργου για τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα, συνυπολογίζεται το ειδικό επίδομα έρευνας για ερευνητές, το επίδομα ειδικών καθηκόντων για τους διπλωματικούς υπαλλήλους, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιαινούς εργασίας, το ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας κατά το ήμισυ, καθώς και το εικοσιπέντε τοις εκατό του επιδόματος θέσης ευθύνης για προϊσταμένους οργανικών μονάδων που άσκησαν τα καθήκοντα αυτά για τουλάχιστον δύο έτη. Για τους στρατιωτικούς, ο συντάξιμος μισθός διαμορφώνεται από τον βασικό μισθό του βαθμού αποστρατείας, προσαυξημένο με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ή επικινδυνότητας και το επίδομα θέσης ευθύνης όπου αυτό προβλέπεται.

Η αρχιτεκτονική του νομοσχεδίου διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές αυξήσεις στους μισθούς των εν ενέργεια θα επηρεάζουν αυτόματα και τις συντάξεις των ήδη αποχωρησάντων, ενώ οι ίδιες ευνοϊκές διατάξεις επεκτείνονται στις επικουρικές συντάξεις, τα μερίσματα, τα εφάπαξ βοηθήματα και τις παροχές των μετοχικών ταμείων, σαν οι δικαιούχοι να είχαν συμπληρώσει πλήρη ασφαλιστικό χρόνο.

Τέλος, από την 1η Οκτωβρίου 2025 αλλάζει ριζικά η μισθολογική βάση αναφοράς που χρησιμοποιείται στους Κώδικες Πολεμικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, καθώς η παρωχημένη αναφορά στον βασικό μισθό λοχαγού αντικαθίσταται από τα επικαιροποιημένα ειδικά μισθολόγια, ενώ επαναπροσδιορίζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2023 το επίδομα αναπηρίας του Δημοσίου, συνδέοντάς το απευθείας με τον βασικό μισθό εξόδου του υπαλλήλου.

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