Fourlis: Μετασχηματισμός 10,7 εκατ. ευρώ με κλείσιμο καταστημάτων και στόχο κερδοφορία έως το 2027

Σε μία από τις μεγαλύτερες αναδιοργανώσεις της ιστορίας του προχωρά ο όμιλος Fourlis, ενεργοποιώντας πρόγραμμα οργανωτικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού συνολικού ύψους 10,7 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την ενίσχυση της κερδοφορίας και την προσαρμογή του επιχειρηματικού του μοντέλου στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Το σχέδιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων που εκτείνονται από την αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων και την κεντροποίηση λειτουργιών έως επενδύσεις στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τα πληροφοριακά συστήματα. Παράλληλα, προβλέπει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και επανεξέταση δραστηριοτήτων με χαμηλή αποδοτικότητα.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα δημιουργήσουν επαναλαμβανόμενα οικονομικά οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027 και μετά, βελτιώνοντας σημαντικά τη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο πρόεδρος του ομίλου, Βασίλης Φουρλής, χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως τη μεγαλύτερη οργανωτική και τεχνολογική αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία της εταιρείας. Όπως ανέφερε, η συνεχής προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού και μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών.

Ο μετασχηματισμός πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Fourlis επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της σε βασικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η IKEA, η Intersport, η Foot Locker, οι υπηρεσίες wellness αλλά και ο τομέας των εμπορικών ακινήτων μέσω της Trade Estates.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Για το 2026 η διοίκηση θέτει ως στόχο πωλήσεις 645 εκατ. ευρώ, μεικτό περιθώριο κέρδους 46,5% και λειτουργικά κέρδη (EBIT) μεταξύ 15 και 17 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περιθώριο 2,3%-2,6% επί των πωλήσεων.

Ωστόσο, η επίτευξη των στόχων αυτών δεν αναμένεται να είναι χωρίς προκλήσεις. Η διοίκηση αναγνώρισε ότι η αγορά της Ρουμανίας συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στις δραστηριότητες του ομίλου, εκτιμώντας ότι η αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του 2026 θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά την αναδιάρθρωση του δικτύου λιανικής. Ο όμιλος σχεδιάζει να διακόψει τη λειτουργία δέκα καταστημάτων τα οποία παρουσιάζουν αρνητικές επιδόσεις, ανεξάρτητα από το brand ή τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο εξορθολογισμού του δικτύου και δεν συνδέεται με αποχώρηση από συγκεκριμένες αγορές.

Η αναδιοργάνωση συνοδεύεται και από πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, το κόστος του οποίου υπολογίζεται μεταξύ 3,5 και 4 εκατ. ευρώ. Μαζί με την κεντροποίηση λειτουργιών, οι σχετικές παρεμβάσεις αναμένεται να κοστίσουν συνολικά 4,4 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, 3,9 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων, ενώ άλλα 2,4 εκατ. ευρώ συνδέονται με τη συμφωνία που αφορά τη Holland & Barrett και τη μεταβίβαση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη Golden Age Capital.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις θα προέλθουν από τρεις βασικούς άξονες. Η κεντροποίηση λειτουργιών και το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου αναμένεται να αποφέρουν ετήσιο όφελος 3,4 εκατ. ευρώ, ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων 3,5 εκατ. ευρώ και η συμφωνία για τη Holland & Barrett επιπλέον 2,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, σημαντικό βάρος δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου. Ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Βασιλάκος ανακοίνωσε ότι η νέα οργανωτική δομή θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις σε νέα πληροφοριακά συστήματα, πλατφόρμες εμπορικής διαχείρισης, εργαλεία CRM και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού οργανισμού, ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιεί καλύτερα τα δεδομένα, να βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη και να μειώνει το λειτουργικό κόστος.

Ξεχωριστή σημασία έχει και η ενίσχυση του ρόλου της Fourlis στην εφοδιαστική αλυσίδα της IKEA. Όπως γνωστοποίησε η διοίκηση, από τον Ιούνιο το νέο κέντρο διανομής του ομίλου έχει αναλάβει αποστολές προϊόντων της Inter IKEA προς αγορές του εξωτερικού, γεγονός που αναβαθμίζει τη θέση της ελληνικής εταιρείας στο διεθνές δίκτυο logistics του σουηδικού ομίλου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης πέρα από την παραδοσιακή δραστηριότητα λιανικής, ενισχύοντας τον ρόλο της Fourlis ως περιφερειακού κόμβου διανομής στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με το νέο πρόγραμμα μετασχηματισμού, η διοίκηση επιχειρεί να θέσει τις βάσεις για μια πιο κερδοφόρα και αποδοτική επόμενη ημέρα, αξιοποιώντας την τεχνολογία, τον εξορθολογισμό του δικτύου και την αναβάθμιση των λειτουργιών της. Το στοίχημα πλέον είναι η υλοποίηση των αλλαγών να μεταφραστεί σε διατηρήσιμη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων από το 2027 και μετά.

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