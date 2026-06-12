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12.06.2026 13:53

Παπαστράτος: Ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά

12.06.2026 13:53
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Για 6η συνεχή χρονιά, η Παπαστράτος αναδεικνύεται ως «Ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα», σύμφωνα με την έρευνα Employer Brand της Randstad (REBR) 2026. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή θέση της εταιρείας ανάμεσα στους εργοδότες που ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά εργασίας, αλλά και τη συνέπεια με την οποία επενδύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ουσιαστικού και ανθρώπινου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η φετινή αναγνώριση έχει έναν ακόμη ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς έρχεται τη χρονιά που η Παπαστράτος συμπληρώνει 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσεται, να μετασχηματίζεται και να επενδύει στους ανθρώπους της, αναγνωρίζοντας ότι η πρόοδος ενός οργανισμού ξεκινά από την κουλτούρα του και από τον τρόπο με τον οποίο στηρίζει, εμπιστεύεται και ενδυναμώνει τους ανθρώπους του.

Παπαστράτος: Ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά – Certification

Η έρευνα Employer Brand της Randstad (REBR) αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη έρευνα εργοδοτικού brand παγκοσμίως, καταγράφοντας την εικόνα και την ελκυστικότητα των μεγαλύτερων εργοδοτών, όπως αυτή διαμορφώνεται από το ευρύ κοινό. Στην Ελλάδα, η μελέτη διεξάγεται για 9η χρονιά και για το 2026 συμμετείχαν 3.571 άτομα, ηλικίας 18 έως 65 ετών, εργαζόμενοι, φοιτητές και άνεργοι, οι οποίοι αξιολόγησαν τις 150 μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας, βάσει αριθμού προσωπικού.

Η ανάδειξη της Παπαστράτος στην 1η θέση για 6η συνεχή χρονιά, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την ελληνική αγορά στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, αποτυπώνει τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης της Παπαστράτος με την αγορά εργασίας. Η εταιρεία συγκέντρωσε υψηλή αξιολόγηση στο σύνολο 12 κρίσιμων παραγόντων, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ισχυρή διοίκηση και ηγεσία, την πολύ καλή φήμη, τον ελκυστικό μισθό και τις παροχές, χαρακτηριστικά στα οποία κατέγραψε τις υψηλότερες βαθμολογίες, καθώς και την εργασιακή ασφάλεια, την επαγγελματική εξέλιξη, την παροχή ίσων ευκαιριών και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη συστηματικη επένδυση της Παπαστράτος στους ανθρώπους της εταιρείας, συνεχίζοντας την 95χρονη αυτή κουλτούρα.

Η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International με την ομάδα People & Culture

Με αφορμή τη νέα αυτή διάκριση, η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε: «Η ανάδειξη της Παπαστράτος ως Ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά είναι μια αναγνώριση που μας τιμά βαθιά. Ιδιαίτερα φέτος, που συμπληρώνουμε 95 χρόνια παρουσίας στη χώρα, η διάκριση αυτή αποκτά για εμάς ακόμη μεγαλύτερη αξία, γιατί συνδέεται με κάτι που βρίσκεται σταθερά στον πυρήνα της διαδρομής μας: τους ανθρώπους μας. Η εμπιστοσύνη που λαμβάνουμε, τόσο από τους εργαζομένους μας όσο και από όσους βλέπουν την Παπαστράτος ως έναν εργοδότη επιλογής, αποτελεί για εμάς ευθύνη ώστε να συνεχίσουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Να ακούμε, να εξελισσόμαστε, να δημιουργούμε ευκαιρίες και να χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσεται και να συμβάλλει ουσιαστικά».

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