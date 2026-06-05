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05.06.2026 16:06

Έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζα: Ουκρανικό το drone που αυτοπυροδοτήθηκε αλλά… το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία

05.06.2026 16:06
drone roumania

Έκρηξη σε θαλάσσιο drone σημειώθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου μέσα στο λιμάνι της Κωνστάντζας.

Οι αρχές στο Κίεβο δήλωσαν ότι βρίσκονται σε επαφή με τη ρουμανική πλευρά για να αποτρέψουν τέτοιου είδους περιστατικά, αφότου ένα ουκρανικό ναυτικό drone, το οποίο υπέστη ζημιές από ρωσική επιχείρηση, φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να κινήθηκε προς τη Ρουμανία.

Το Ουκρανικό Ναυτικό ισχυρίζεται ότι η κατάσταση παρακολουθούνταν και διαχειριζόταν σε πραγματικό χρόνο για να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων κοντά στα θαλάσσια σύνορα.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ουκρανικό ναυτικό drone σε αποστολή στην Μαύρη Θάλασσα ετέθη εκτός ελέγχου αφού δέχθηκε τις παρεμβολές των ρωσικών ηλεκτρονικών αντιμέτρων και παρασύρθηκε προς την Ρουμανία.

Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν δήλωσε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και ασφαλείας ενήργησαν άμεσα και εκκένωσαν την περιοχή προληπτικά πριν από την έκρηξη.

Προηγουμένως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι το drone ήταν «του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία» και οι Εισαγγελείς της Εισαγγελίας του Δικαστηρίου της Κωνστάντζας έλαβαν μέτρα αυτεπαγγέλτως. Επιπλέον ρουμανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το θαλάσσιο drone ήταν τύπου Magura (σαν αυτό που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα).

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, την υπόθεση ανέλαβε η Εισαγγελία του Εφετείου της Κωνστάντζας και διατάχθηκε ποινική έρευνα in rem για μη συμμόρφωση με το καθεστώς περί όπλων και πυρομαχικών και μη συμμόρφωση με το καθεστώς περί εκρηκτικών.

Η έκρηξη ήταν το δεύτερο μεγάλο περιστατικό σε κατοικημένη περιοχή της Ρουμανίας μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, καθώς αυξάνεται η απειλή εξάπλωσης του πολέμου στην Ουκρανία.

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