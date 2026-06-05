Ο Πούτιν πρότεινε στο Βερολίνο να επαναλειτουργήσει ο Nord Stream 2: «Πατήστε το κουμπί και το φυσικό αέριο αρχίζει να ρέει»

Η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις προμήθειες φυσικού αερίου στη Γερμανία μέσω του σοβαρά κατεστραμμένου αγωγού Nord Stream, αλλά η απόφαση εναπόκειται στο Βερολίνο, όπως δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη, ο Πούτιν τόνισε ότι ένας από τους δύο αγωγούς Nord Stream 2 είναι άθικτος και θα μπορούσε να ξεκινήσει την άντληση φυσικού αερίου «αύριο», σύμφωνα με το Reuters.

«Δεν αστειεύομαι, απλά πρέπει να πατήσεις ένα κουμπί και το φυσικό αέριο αρχίζει να ρέει. Αλλά γι’ αυτό, απαιτείται απόφαση από τη γερμανική κυβέρνηση», είπε.

Putin says one line of Nord Stream 2 remains intact and Russian gas could start flowing to Germany “tomorrow” if Berlin approved it.



“This isn't a joke,” he said. “Just press the button, and the gas would flow.”



Putin said existing contracts remain in place between Gazprom and… https://t.co/EoqNmL2lnL pic.twitter.com/6XDNYCm7wL — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) June 4, 2026

Ο Πούτιν, ωστόσο, σημείωσε ότι ο αγωγός NordStream υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ και η Γερμανία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για την άρση τους.

Όπως ανέφερε ο Πούτιν,η Ρωσία θα μπορούσε να προμηθεύσει έως και 28 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, «αλλά χρειαζόμαστε απλώς μια σαφή απάντηση από τους Γερμανούς εταίρους προς την Gazprom: αν θα πάρουν το φυσικό αέριο ή όχι. Γιατί διαφορετικά θα το κατευθύνουμε σε άλλες αγορές, θα το πουλήσουμε σε άλλους εταίρους».

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις σε ξένα πρακτορεία ειδήσεων στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, όπου ένα ανώτερο μέλος του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας συναντήθηκε με Ρώσους αξιωματούχους την Τετάρτη και ζήτησε την επαναλειτουργία του Nord Stream.

Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία και η Ρωσία είχαν στενή ενεργειακή σχέση. Αλλά η ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 διέκοψε αυτόν τον δεσμό, αναγκάζοντας το Βερολίνο να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

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