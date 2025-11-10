WSJ: Η Ουκρανία τελικά πίσω από το σαμποτάζ του Nord Stream που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και καχυποψία απέναντι στη Μόσχα

Για τρία χρόνια, μια εξαιρετική ομάδα ντετέκτιβ συγκεντρωνόταν κάθε πρωί της εβδομάδας γύρω από έναν πίνακα στην έδρα της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στο Πότσνταμ, κοντά στο Βερολίνο.

Τώρα, η έρευνά τους για το ποιος βρισκόταν πίσω από τη μεγαλύτερη πράξη σαμποτάζ στη σύγχρονη ιστορία – την ανατίναξη των αγωγών Nord Stream – απειλεί να διασπάσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, τη χώρα που θεωρούν υπεύθυνη, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η Πολωνία έχει ήδη αρνηθεί να εκδώσει έναν από τους υπόπτους για να δικαστεί στη Γερμανία. Αντίθετα, τον θεωρεί ήρωα για την καταστροφή μιας ζωτικής πηγής εσόδων για την πολεμική μηχανή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος αμφισβητεί εδώ και καιρό την εξάρτηση της Γερμανίας από τη ρωσική ενέργεια, γελοιοποίησε την έρευνα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο αγωγός ανατινάχθηκε, είπε. Το «πρόβλημα είναι ότι κατασκευάστηκε».

Εσωτερικά, το κόμμα της γερμανικής αντιπολίτευσης AfD εκμεταλλεύτηκε την οργή του κοινού για το πώς οι εκρήξεις εδραίωσαν τις υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς καμία ανακούφιση στον ορίζοντα. Τώρα κάνει εκστρατεία για τη μείωση της βοήθειας προς το Κίεβο, ένα ζωτικό στοιχείο στην υποστήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία.

Μια άλλη υπόθεση έκδοσης, που αφορά έναν Ουκρανό ύποπτο στην Ιταλία, αναμένεται να επιλυθεί τις επόμενες εβδομάδες και απειλεί να θέσει τον ρόλο του Κιέβου υπό περαιτέρω δημόσιο έλεγχο.

Ο μεγαλύτερος από τους αγωγούς εκτεινόταν για 760 μίλια κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα, μεταφέροντας ρωσικό φυσικό αέριο στον μεγαλύτερο πελάτη του, τη Γερμανία, και την υπόλοιπη Ευρώπη. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το έργο έγινε γρήγορα ένα κεντρικό σημείο στις συζητήσεις σχετικά με το πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η Δύση.

Ορισμένες χώρες υποστήριξαν την απενεργοποίηση των αγωγών και την κατάργηση μιας εύκολης προμήθειας σκληρού συναλλάγματος για τη Ρωσία. Άλλες βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε φθηνά ρωσικά καύσιμα και υποστήριζαν ότι η μείωση των προμηθειών θα έβλαπτε τις οικονομίες τους. Η Γερμανία προσπάθησε να διασφαλίσει τη θέση της: Διατήρησε τον Nord Stream 1 ανοιχτό, αλλά δεν πιστοποίησε τον Nord Stream 2, ο οποίος ήταν τότε έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία.

Οι βομβιστικές επιθέσεις, τον Σεπτέμβριο του 2022, κατέστησαν τη συζήτηση άνευ αντικειμένου. Καθώς τεράστιες ποσότητες μεθανίου εκλύθηκαν στη Βαλτική, στη μεγαλύτερη ανθρωπογενή απελευθέρωση αερίου του θερμοκηπίου που έχει καταγραφεί ποτέ, ορισμένοι Αμερικανοί και Γερμανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι σχεδίασε τις εκρήξεις. Το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονταν πίσω από την επίθεση.

Η γερμανική αστυνομία, οι εισαγγελείς και άλλα άτομα που γνωρίζουν την περίκπλοκη υπόθεση ανέπτυξαν αντ’ αυτού μια σαφή εικόνα για το πώς μια επίλεκτη ουκρανική στρατιωτική μονάδα πραγματοποίησε τις επιθέσεις υπό την άμεση επίβλεψη του τότε ανώτατου διοικητή της Ουκρανίας, στρατηγού Βαλέριι Ζαλούζνι.

Παρακολουθώντας εταιρείες ενοικίασης σκαφών, τηλέφωνα και πινακίδες κυκλοφορίας, η ομάδα του Πότσνταμ έθεσε τις βάσεις για να εκδώσουν οι γερμανικές αρχές εντάλματα σύλληψης για τρεις στρατιώτες από την ειδική ουκρανική στρατιωτική μονάδα και τέσσερις βετεράνους δύτες βαθέων υδάτων, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση. Στόχος των σαμποτέρ ήταν να μειώσουν τόσο τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο όσο και τους οικονομικούς της δεσμούς με τη Γερμανία, ανέφεραν.

Κρίσιμα στοιχεία προήλθαν από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που τραβήχτηκε. Έδειχνε το πρόσωπο ενός Ουκρανού δύτη βαθέων υδάτων, τον οποίο η αστυνομία αναγνώρισε χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου. Μέσα σε λίγα λεπτά, βρήκαν τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους επαγγελματικούς ιστότοπούς του, με συνδέσμους προς άλλους υπόπτους στην υπόθεση.

Αποδείχθηκε ότι δεν εκτίμησαν όλοι τις προσπάθειές τους.

Ο Ουκρανός δύτης που η ομάδα εντόπισε στην Πολωνία μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Ουκρανία με μια μαύρη BMW με διπλωματικές πινακίδες, που οδηγούσε ο Ουκρανός στρατιωτικός ακόλουθος στη Βαρσοβία. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αρνήθηκε να σχολιάσει. Ιδιωτικά, ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Κίεβο ενήργησε μετά από προειδοποίηση από την πολωνική κυβέρνηση.

Εν τω μεταξύ, ο διοικητής της μονάδας σαμποτάζ βρέθηκε στην Ιταλία μετά από εξαντλητικό ανθρωποκυνηγητό. Αρχικά, οι ντετέκτιβ είχαν μόνο μια φωτογραφία διαβατηρίου ενός χαμογελαστού, εύσωμου άνδρα με μπλε μάτια, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν την έρευνα. Αυτή ελήφθη από το ουκρανικό ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης: ένα γνήσιο διαβατήριο που εκδόθηκε με ψεύτικο όνομα, το οποίο η αστυνομία είπε ότι είναι πάγια πρακτική για τις επιχειρήσεις ειδικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Δεν είχε παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καμία ευρωπαϊκή ή συμμαχική βάση δεδομένων δεν περιείχε τη φωτογραφία του.

Κατά τη διάρκεια μιας από τις συναντήσεις, η ομάδα έρευνας κατέληξε σε μια πιθανή λύση αφού ένας από αυτούς ρώτησε: «Πού πηγαίνουν διακοπές οι Ουκρανοί;» Ίσως ο ύποπτος ταξίδευε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λίγο αργότερα, η συνοριακή αστυνομία σε ένα φιλικό έθνος βρήκε ένα στοιχείο. Ο άνδρας είχε ταξιδέψει εκεί για επαγγελματικούς λόγους. Οι ντετέκτιβ είχαν τώρα ένα αντίγραφο του διαβατηρίου του με το πραγματικό του όνομα και την ημερομηνία γέννησής του. Τον αναγνώρισαν ως Serhii K., έναν 46χρονο βετεράνο της υπηρεσίας ασφαλείας SBU της Ουκρανίας. Είχε ενταχθεί σε μια μονάδα ειδικών δυνάμεων την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής και διοικούσε ένα απόσπασμα αεράμυνας κατά τη διάρκεια της Μάχης του Κιέβου τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Η γερμανική αστυνομία ενεργοποίησε ένα«σιωπηλό συναγερμό» στο διαβατήριό του, σχεδιασμένο να ειδοποιεί εάν διέσχιζε τα σύνορα της ΕΕ.

Στις 13 Αυγούστου, έλαβαν ένα συναγερμό καθώς ο Serhii διέσχιζε την Ουκρανία προς την Πολωνία. Στη συνέχεια τον εντόπισαν στην Τσεχική Δημοκρατία και στη συνέχεια στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας δεδομένα από ένα σύστημα διοδίων και τις κρατήσεις ξενοδοχείων της συζύγου του που έγιναν σε έναν διαδικτυακό ιστότοπο ταξιδιών.

Η αστυνομική δύναμη της Ιταλίας τον συνέλαβε αφού έκανε check-in σε ένα θέρετρο μπανγκαλόου στη μεσαιωνική πόλη San Clemente. Την επόμενη μέρα, καθ’ οδόν προς το δικαστήριο, ο Serhii αντιμετώπισε τα δημοσιογραφικά συνεργεία και σήκωσε τρία δάχτυλα – έναν ουκρανικό χαιρετισμό που συμβόλιζε το Tryzub, το εθνικό έμβλημα. Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι ήταν αθώος, αλλά ότι όποιος ανατίναξε τον Nord Stream ενεργούσε στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης για την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ως εκ τούτου είναι απρόσβλητος από δίωξη.

Στη συνάντησή τους στις 9:30 π.μ. την επόμενη μέρα, οι Γερμανοί ντετέκτιβ πανηγύριζαν. Ένιωθαν ότι η έρευνά τους θα έφτανε στο τέλος της σε γερμανικό δικαστήριο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση.

Μέχρι τον Δεκέμβριο, οι Ιταλοί δικαστές αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα εκδώσουν τον Ουκρανό στη Γερμανία. Ο ύποπτος βρίσκεται σε απεργία πείνας για περισσότερο από μία εβδομάδα, επειδή η φυλακή δεν εξυπηρετεί την vegan και χωρίς γλουτένη διατροφή του και έχει περιορίσει τις οικογενειακές επισκέψεις, σύμφωνα με τον δικηγόρο του και επίσημα έγγραφα. Εάν η απεργία πείνας οδηγήσει σε νοσηλεία, η έκδοση του Serhii ενδέχεται να καθυστερήσει. Η γερμανική αστυνομία έχει ήδη ετοιμάσει ένα ειδικό αεροσκάφος για να παραλάβει τον Serhii στην Ιταλία και να τον φέρει στο Αμβούργο για δίκη.

Η έκδοσή του θα μπορούσε να έχει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Οποιαδήποτε νομική ακρόαση φαίνεται βέβαιο ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Γερμανίας, του μεγαλύτερου οικονομικού υποστηρικτή του Κιέβου και προμηθευτή ορισμένων από τα πιο περιζήτητα στρατιωτικά του υλικά, ιδίως συστημάτων αεράμυνας. Η πολιτική πίεση αυξάνεται επίσης στον Γερμανό ηγέτη, καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, αν και άτομα κοντά του δήλωσαν ότι θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις επιπτώσεις στο εσωτερικό παρά τις προσπάθειες της αντιπολίτευσης να διακόψει τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία. Είπαν ότι το γερμανικό κοινό έχει ήδη συνηθίσει στην ιδέα ότι το Κίεβο ήταν πίσω από την επίθεση.

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν υπονοήσει ότι οι διπλωματικές επιπτώσεις των εκρήξεων θα μπορούσαν να ήταν πιο εύκολο να διαχειριστεί η Γερμανία αν οι ντετέκτιβ δεν είχαν τόσο αποτελεσματικά χτίσει μια υπόθεση εναντίον της Ουκρανίας.

