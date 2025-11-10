Αποφυλακίστηκε ο Νικολά Σαρκοζί μετά από μόλις 20 ημέρες φυλάκισης

Αποφυλακίστηκε ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί από τις φυλακές La Santé, όπου έκτιε ποινή για διαφθορά.

Ο Νικολά Σαρκοζί επιβιβάστηκε σε μαύρο όχημα όπου τον περίμενε η σύζυγος του Κάρλα Μπρούνι και κατευθύνθηκαν μαζί στην οικεία τους.

Nicolas Sarkozy a quitté la prison de la Santé, il est en route pour son domicile pic.twitter.com/oIX7ZBXFC4 — BFMTV (@BFMTV) November 10, 2025

Το Εφετείο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας για αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του Σαρκοζί εν αναμονή της δίκης σε δεύτερο βαθμό.

Ο ίδιος ο Σαρκοζί δήλωσε κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης». «Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

Οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε νωρίτερα ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Διαβάστε επίσης

«Αριστερός Τραμπ», «τρελός κομμουνιστής»; Οι πολιτικές και η καμπάνια που έδωσαν στον Μαμντάνι τα «κλειδιά» της Νέας Υόρκης

BBC: Παραιτήθηκαν ο γενικός διευθυντής και η διευθύνουσα σύμβουλος μετά από μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

Ο Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στον Guardian με… διακοπές ρεύματος: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ, ο Πούτιν θα αρχίσει κι άλλον πόλεμο»